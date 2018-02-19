Facebook будет проверять покупателей политической рекламы. С помощью почтовых открыток

Компания Facebook планирует ввести систему идентификации пользователей, покупающих в соцсети рекламу, которая связана с американскими выборами. Facebook будет отправлять пользователю почтовую открытку с уникальным кодом — его рекламодатель должен будет ввести в фейсбуке, чтобы завершить покупку рекламы.

По словам исполнительного директора Facebook Кэти Харбат, код — это доказательство, что рекламодатель находится на территории США. Харбат не уточнила, когда нововедение заработает. По словам пресс-секретаря Facebook Энди Стоуна, к промежуточным выборам в ноябре 2018 года система идентификации рекламодателей уже будет работать.