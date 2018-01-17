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Трафик PornHub с Гавайев резко упал во время ракетной угрозы. А потом превысил норму в полтора раза

Meduza
17:21, 17 января 2018

Крупнейший порносайт мира PornHub проанализировал трафик с Гавайских островов утром 13 января, когда местные жители получили на телефоны ложные сообщения о ракетном ударе. В графике есть два сильных отклонения от среднего количества просмотров в это время.

Первое отклонение совпадает по времени с получением уведомления о ракетном ударе. Сообщение пришло на телефоны в 8:07 утра, и с этого момента трафик на порносайт начал резко снижаться. Пик падения посещаемости — на 77% меньше, чем обычно, — пришелся на 8:23.

Примерно в 8:45 власти объявили, что тревога была ложной, и трафик порносайта начал восстанавливаться до обычного уровня. Но затем произошло неожиданное — количество просмотров продолжило расти! В 9:01 трафик на PornHub был на 48% выше обычного.

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