«Ты не одинок, чувак». Пользователь PornHub пожаловался на депрессию в комментариях к видео, и его поддержали

Пользователь PornHub с ником dddasss написал под одним из порнороликов необычный комментарий: в отличие от других комментаторов, он не обсуждал героев видео, а пожаловался на накатившую депрессию.

«Ребята, не знаю почему, но недавно на меня накатила страшная депрессия, хотя причин для этого нет. Я не шучу, мне правда нужна помощь. У меня любящая семья, отличные друзья, хорошие оценки, но я по какой-то причине в гребаной депрессии», — написал dddasss. И, как ни странно, его поддержали другие пользователи!

Комментатор с ником WalkerTexasNutter посоветовал: «Не бойся обратиться за профессиональной помощью. Я был в такой же ситуации, и самым сложным было попросить о помощи. Но это спасло мою жизнь. Удачи». Другой пользователь brandJames написал: «Я чувствовал то же самое. Как сказал WalkerTexasNutter, поговори с кем-нибудь. Мозг — странная штука, и иногда дерьмо в нем становится несбалансированным. Не позволь ему оборвать твою жизнь. Это не стоит того. Никогда не стоит».

Почти все советовали обратиться за помощью к друзьям или родным. «Ты не одинок, чувак. Вокруг много людей, которые переживают то же самое. Не бойся обратиться за помощью. Если держать все в себе, лучше не станет. Я думаю, ты должен поговорить с кем-нибудь», — написал пользователь Jmcy11.

Судя по информации в профиле dddasss, после этого разговора он подписался на пользователя brandJames (в PornHub так можно). Сам dddasss загрузил на порносайт только одно видео, и оно не связано с порно, — в нем пользователь играет в игру Minecraft.