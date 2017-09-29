Как выглядит депрессия? Вы ее не распознаете Флешмоб #faceofdepression: фотографии улыбающихся людей, находившихся на грани самоубийства

В социальных сетях идет флешмоб #faceofdepression. Под этим тегом люди рассказывают о борьбе с депрессией и делятся фотографиями, сделанными ими самими или их близкими за некоторое время до самоубийства — или его попытки. Инициатором акции стала вдова лидера Linkin Park Талинда Бенингтон; ее цель — изменить отношение к депрессии — чтобы людям не приходилось ее скрывать и им было бы легче просить о помощи.

10 сентября считается Всемирным днем предотвращения самоубийств: психологические организации, кризисные центры и обычные люди по всему миру объединяются, чтобы напомнить о том, как тяжело бороться с депрессией и предотвратить смерть близкого человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год около 800 тысяч человек во всем мире кончают жизнь самоубийством. Зачастую их смерть становится неожиданностью для родных и друзей: многие предпочитают скрывать от окружающих депрессию, которая ведет к суициду, так как стыдятся своего состояния, боятся осуждения или насмешек.

16 сентября Талинда Бенингтон, вдова покончившего с собой солиста Linkin Park Честера Бенингтона, опубликовала в твиттере видео, снятое за 36 часов до смерти ее мужа. «Это мой самый личный твит за всю жизнь, — написала Бенингтон. — Я показываю это, чтобы вы знали, что у депрессии нет типичного выражения лица или поведения». На видео Честер Бенингтон с сыном едят на спор мармеладные драже с отвратительным вкусом, отплевываются и смеются. «Он так любил нас, и мы любили его», — добавила вдова музыканта.

Вслед за этим пользователи различных соцсетей — как твиттера, так и фейсбука и инстаграма, — начали выкладывать личные истории с хэштегом #faceofdepression. На большинстве из них — улыбающиеся люди, по выражению их лиц невозможно догадаться, что человек страдает депрессией и вскоре предпримет попытку самоубийства. Авторы постов призывают не судить людей по внешности, а также не обесценивать их страдания. «Если ты не выглядишь больным, это еще не значит, что ты не болен», — написала одна из участниц флешмоба.

Участники акции рассказывают, как им приходилось скрывать свои переживания и улыбаться, чтобы никто не догадался об их болезни, — а также призывают относиться к депрессии всерьез и не считать ее блажью. «Депрессия заставляет тебя думать, что ты не заслуживаешь права жить. Что самое грустное — многие думают так же. Это болезнь, которая забрала жизни очень многих. Болезнь, в которую многие до сих пор отказываются верить. Болезнь, которую люди предпочитают не замечать», — объяснила студентка факультета психологии в Университете Висконсина Майну Вю. Англичанка Милли Смит, ведущая блога о бодипозитиве и психическом здоровье, поделилась своим фото за семь часов до попытки суицида и рассказала, что при ее диагнозе «биполярное расстройство» мысли о самоубийстве могут возникнуть в любой момент, даже если за час до этого она была довольна жизнью.

Участники акции также делятся фотографиями своих близких, которые покончили жизнь самоубийством.

A post shared by J Titus (@jtitus311) on Sep 28, 2017 at 6:00pm PDT

September is National Suicide prevention month and I have a story for you. You'd think that with this loud, big, bubbly... Опубликовано Kiss a Frog Cosplay 28 сентября 2017 г.

4 different years, same smile These were all my #faceofdepression :a smile for fairweather friends, for work, for family #SuicideAwareness pic.twitter.com/UAkNTqOLAS — A L Cholerton (@ALCholerton) September 29, 2017

This is a #faceofdepression. Depression comes in many forms. Everyone is fighting their own unique battles. To say... Опубликовано Samantha Ward 28 сентября 2017 г.