PornHub назвал главные темы 2017 года: «порно для женщин», «Рик и Морти» и «фиджет спиннер»

Крупнейший порносайт PornHub рассказал, какие категории и жанры интересовали его пользователей в 2017 году. В глобальном топе встречается «Рик и Морти», а в российском — «косплей».

PornHub отметил, что в прошедшем году людей как никогда прежде интересовала категория «порно для женщин» — рост соответствующих поисковых запросов составил 1400%. На втором месте по росту интереса оказались порнопародии на мультсериал «Рик и Морти», а на третьем — игрушка фиджет спиннер.

В топ-7 также попало АСМР — явление, при котором звуковые или визуальные стимулы вызывают у человека приятные ощущения в виде мурашек (в качестве таких стимулов могут выступать, например, шепот, медленная речь, шелест страниц или массаж).

В абсолютных значениях в 2017 году больше всего поисковых запросов пришлось на лесбийское порно — как и прежде. Категория «хентай» поднялась на шесть позиций по сравнению с 2016 годом и заняла вторую строчку. Резко выросло и количество запросов, связанных с VR-порно (такое нужно смотреть в очках виртуальной реальности) — в 2017-м эта категория была на 16-й строчке.

PornHub также рассказал о том, что интересовало российских пользователей. Самыми популярными поисковыми запросами были «русские», «Overwatch» и «хентай», а самыми популярными категориями — «анал», «хентай» и «мультипликация».

Порносайт отмечает, что российские пользователи больше представителей любой другой страны интересовались порно в жанре «косплей». Среди порноактрис самой популярной стала Саша Грей — несмотря на то, что она закончила карьеру в порно еще в 2011 году.