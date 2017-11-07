Как говорить про порно?

Все эпизоды Как говорить про порно?

Екатерина Кронгауз, Александр Горбачев и Султан Сулейманов обсуждают, как смотреть порно и как о нем разговаривать, оставаясь в этических рамках. А именно: как порноиндустрия изменила интернет и как развитие интернета изменило дискуссию о порно, как порнофильмы влияют на сексуальную жизнь и что такое по-настоящему этичное порно.

Оглавление:

2:04 — Почему мастурбация — это не стыдно, а говорить о ней стыдно?

4:40 — Как этичность порно связана с развитием технологий?

7:15 — Как нужно обсуждать порнографию?

9:57 — С какой целью смотрят порно?

11:40 — Что такое «Two Girls — One Cup»

14:07 — Может ли порнография испортить жизнь? А Петросян?

15:30 — Как порно влияет на сексуальную жизнь людей?

18:13 — Кому нужно романтическое порно?

18:45 — Нормально ли смотреть порно, если актеры в нем на самом деле не получают удовольствия?

22:41 — Что такое этичное порно?

24:32 — Нужно ли платить за порно?

25:54 — Стоит ли говорить с детьми про порно?

28:46 — Как порносайты становятся более инклюзивными