подкасты
Как говорить про порно?
Екатерина Кронгауз, Александр Горбачев и Султан Сулейманов обсуждают, как смотреть порно и как о нем разговаривать, оставаясь в этических рамках. А именно: как порноиндустрия изменила интернет и как развитие интернета изменило дискуссию о порно, как порнофильмы влияют на сексуальную жизнь и что такое по-настоящему этичное порно.
Оглавление:
2:04 — Почему мастурбация — это не стыдно, а говорить о ней стыдно?
4:40 — Как этичность порно связана с развитием технологий?
7:15 — Как нужно обсуждать порнографию?
9:57 — С какой целью смотрят порно?
11:40 — Что такое «Two Girls — One Cup»
14:07 — Может ли порнография испортить жизнь? А Петросян?
15:30 — Как порно влияет на сексуальную жизнь людей?
18:13 — Кому нужно романтическое порно?
18:45 — Нормально ли смотреть порно, если актеры в нем на самом деле не получают удовольствия?
22:41 — Что такое этичное порно?
24:32 — Нужно ли платить за порно?
25:54 — Стоит ли говорить с детьми про порно?
28:46 — Как порносайты становятся более инклюзивными
31:38 — Почему выступать против порно — не всегда ханжество?