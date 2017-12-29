«Смешные фото про котят, видеокарта гигабайт»: голосовой помощник «Алиса» записала рэп-альбом

Компания «Яндекс» выпустила музыкальный альбом, записанный голосовым помощником «Алиса». Тексты для песен формировались из популярных поисковых запросов, а зарифмовать их помог «Автопоэт». Музыку для треков написали с помощью нейросети, отмечают в компании.

В рэп-альбом «Алисы» вошли шесть треков, в том числе «Хайповая фотка» и «Видеокарта гигабайт».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4924870">YANY</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/5533796">Алиса</a> на Яндекс.Музыке

«Яндекс» также запустил специальную страницу, на которой можно создать мини-клип по поисковым запросам года. Стихи и музыку для клипов сочиняют роботы, а исполняет их «Алиса».