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«Смешные фото про котят, видеокарта гигабайт»: голосовой помощник «Алиса» записала рэп-альбом
Компания «Яндекс» выпустила музыкальный альбом, записанный голосовым помощником «Алиса». Тексты для песен формировались из популярных поисковых запросов, а зарифмовать их помог «Автопоэт». Музыку для треков написали с помощью нейросети, отмечают в компании.
В рэп-альбом «Алисы» вошли шесть треков, в том числе «Хайповая фотка» и «Видеокарта гигабайт».
«Яндекс» также запустил специальную страницу, на которой можно создать мини-клип по поисковым запросам года. Стихи и музыку для клипов сочиняют роботы, а исполняет их «Алиса».