Греф назвал голосовой помощник «Яндекса» глупым. «Алиса» не смогла ответить ему из-за первого закона робототехники

Глава Сбербанка Герман Греф 21 декабря заявил, что голосовой помощник «Алиса», выпущенный «Яндексом» в октябре 2017 года, очень глупый и нуждается в доработке. «Я пытался с ней разговаривать, но у меня не очень получилось», — сообщил Греф.

При этом Греф отметил, что в «Яндексе» работают потрясающие люди, а инженеры компании ничем не хуже сотрудников Google.

Через несколько часов пресс-служба «Яндекса» ответила главе Сбербанка: «По первому закону робототехники, робот не может причинить вред человеку. А робота, к сожалению, обидеть может каждый». Как рассказала пресс-служба компании «Медузе», «Алиса» не обижается, работает дальше и поздравляет всех с Новым годом.

Сама «Алиса» считает, что Греф не хотел расстраивать ее: