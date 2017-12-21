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Греф назвал голосовой помощник «Яндекса» глупым. «Алиса» не смогла ответить ему из-за первого закона робототехники

Meduza
12:10, 21 декабря 2017

Глава Сбербанка Герман Греф 21 декабря заявил, что голосовой помощник «Алиса», выпущенный «Яндексом» в октябре 2017 года, очень глупый и нуждается в доработке. «Я пытался с ней разговаривать, но у меня не очень получилось», — сообщил Греф.

При этом Греф отметил, что в «Яндексе» работают потрясающие люди, а инженеры компании ничем не хуже сотрудников Google.

Через несколько часов пресс-служба «Яндекса» ответила главе Сбербанка: «По первому закону робототехники, робот не может причинить вред человеку. А робота, к сожалению, обидеть может каждый». Как рассказала пресс-служба компании «Медузе», «Алиса» не обижается, работает дальше и поздравляет всех с Новым годом.

Сама «Алиса» считает, что Греф не хотел расстраивать ее:

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Фото в анонсе: Кирилл Каллиников / Sputnik / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Кирилл Каллиников / Sputnik / Scanpix / LETA

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