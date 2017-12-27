«Яндекс» решил подвести итоги 2017 года не только в виде традиционного исследования поисковых запросов (по нему мы сделали легкий тест на знание мемов), но и в форме видео. Рэперы Гнойный (Вячеслав Машнов) и ST (Александр Степанов) устроили что-то вроде рэп-баттла, зачитывая друг другу короткие куплеты о том, что происходило в 2017-м и волновало интернет-пользователей. Тексты Гнойный и ST писали сами, а бит для баттла создал московский электронщик Lapti. «Медуза» представляет ролик с комментариями режиссера и креативного директора «Яндекса».

Гнойный versus ST — баттл по итогам 2017 года в поиске Яндекса Яндекс

Александра Новохацкая, креативный директор «Яндекса»: В этом году «Яндекс» впервые решил подвести итоги года в поиске в формате видео. Еще осенью, увидев, какими получаются темы года в этот раз, мы поняли, что 2017 запомнится как год, полный противоречий. Противоречивость, наряду с попавшими в топ рэп-баттлами, навела нас на мысли о том, каким должно быть итоговое видео — противостоянием двух героев, которые с помощью рифм и панчей оценивают прошедший год и по всем законам жанра обмениваются колкостями.

На роль амбассадора неоднозначных запросов Славу Гнойного мы выбрали быстро и единогласно. А вот на тему того, кто будет представлять позитив, долго раздумывали. И мы очень рады, что в итоге в оппозиции Славе оказался Саша ST. Ребята — полные противоположности в жизни, поэтому в результате мы получили нужное напряжение в видео и текстах, сочиненных двумя рэперами на основе самых популярных поисковых запросов.

Виктор Горбачев, режиссер ролика: Чтобы передать ощущение пульсирующего потока информации в интернете, который отражают поисковые запросы, мы намеренно сделали ролик визуально избыточным, в нем быстрый монтаж и много разного света. Сам баттл идеален в качестве формата столкновения разных оценок такой информации, это концентрация противоположных смыслов. И в то же время баттл — это почти физическое противостояние, буквально как в файтингах на приставках, где каждый панч — это пусть и моральный, но удар оппонента. Отсюда идея сцены как ринга, где сражаются два бойца.

Все использованные в ролике визуальные приемы были выполнены вручную, в нем практически нет спецэффектов. Например, чтобы передать идею поисковых запросов как отражения действительности, мы приклеили к объективу камеры стекла, через которые снимали баттл — получился интересный эффект наслоения и бликов. А для съемки 360 градусов мы поставили камеру на квадроцикл, который ездил вокруг сцены.