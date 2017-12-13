Депутат попросила проверить выступление школьника «в городе Бундестаге»

Екатеринбургский журналист Дмитрий Фоминцев опубликовал у себя в фейсбуке копию запроса депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елены Кукушкиной. Депутат от КПРФ просила выяснить, кто разрешил старшекласснику Николаю Десятниченко из Нового Уренгоя выступать в Бундестаге с докладом о немецких солдатах, погибших во время Великой Отечественной войны.

В своем запросе Кукушкина указала, что Десятниченко выступал «в городе Бундестаге».

Людмила Варакина рассмешила)))) Елена Кукушкина это вот реально ты так? Опубликовано Дмитрием Фоминцевым 12 декабря 2017 г.

«Конечно же, имелось в виду „в Бундестаге в городе Берлине“», — рассказала Кукушкина изданию Znak.com. Депутат уточнила, что ошибку заметили до отправки запроса. «Когда я делала запрос, я была в Новом Уренгое, а помощница в Салехарде, и мы это делали по переписке, по телефону. Ну, ошиблась, не думаю, что это так уж принципиально. Суть-то понятна», — заявила Кукушкина.