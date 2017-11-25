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Почему все спорят из-за выступления школьника в бундестаге?
Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев и Евгений Берг вместе с историком советской культуры и литературы Ильей Венявкиным обсуждают выступление школьника Николая Десятниченко в бундестаге, реакцию на него в российском обществе, а также говорят об эмоциях и мотивации человека на войне.
Оглавление:
1:00 — Речь Николая Десятниченко
3:40 — Депутат от КПРФ и бдительный блогер (раньше торговавший гитлеровской формой)
6:10 — Первая реакция общества — устроить прокурорскую проверку
7:50 — Что дает нам появление конкретного солдата Георга Рау
8:45 — Почему солдаты вермахта — не преступники (согласно итогам Нюрнбергского трибунала)
10:00 — «Немцам стыдно слушать такую речь». Да, это Владимир Жириновский
10:30 — Как менялось отношение советской пропаганды к немцам во время войны
12:30 — Владимир Соловьев: «В школах беда»
13:25 — Николай Стариков: «Все закономерно. В программе по литературе — Солженицын»
15:15 — Почему мы так часто спорим об истории
16:30 — Правда о Сталинградской битве (специально для Н.Старикова)
23:50 — Самый лучший фильм про Сталинград
26:50 — Что было в голове у советских людей (и солдат)
28:50 — Правда ли, что в начале войны многие не хотели воевать за советскую власть
33:40 — Почему в Германии и в России такое разное отношение к 9 мая
38:10 — Был ли выбор у немецких солдат
41:00 — Сталинград и Курская дуга. Как относиться к этим победам, учитывая огромные потери
43:00 — Зачем история нужна государству
45:00 — «Дядя Вова, мы с тобой» как привет из советских 30-х. И почему, на самом деле, никто не хочет войны