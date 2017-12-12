Учителя немецкого уренгойской гимназии предложили уволить после выступления школьника в бундестаге

КПРФ
08:25, 12 декабря 2017
Надежный источник

Департамент образования Нового Уренгоя рекомендовал руководству гимназии № 1 рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности замдиректора, учителя немецкого Людмилы Кононенко. Об этом говорится в результатах проверки после выступления ученика школы Николая Десятниченко в бундестаге.

В городской администрации рассказали, что пока документов об увольнении или взыскании в отношении Кононенко они не получали. При этом проверка датирована 22 ноября.

Ведомство выяснило, что широко раскритикованное выступление Десятниченко было подготовлено «на основе информации о погибших немецких солдатах, предоставленной немецкой стороной». К подготовке не привлекли учителей истории, а Кононенко сама вела переписку с немцами, что также сочли нарушением.

Помимо этого директору гимназии Екатерине Кашниковой объявлен выговор. Ее заместителя Эллу Яворскую также предложили привлечь к дисциплинарной ответственности.

19 ноября, в День скорби Десятниченко в составе российской делегации выступил в бундестаге с речью о том, как он изучает историю Великой Отечественной войны, исследуя биографии погибших. Он, в частности, рассказал о немецком солдате, который погиб в советском плену.
«Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», — сказал Десятниченко.
Его выступление вызвало резкую критику со стороны российских официальных лиц с обсуждением на федеральных каналах. Десятниченко упрекали за то, что он называл «невинно погибшими» немцев, которые напали на Советский Союз.

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