Учителя немецкого уренгойской гимназии предложили уволить после выступления школьника в бундестаге

Департамент образования Нового Уренгоя рекомендовал руководству гимназии № 1 рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности замдиректора, учителя немецкого Людмилы Кононенко. Об этом говорится в результатах проверки после выступления ученика школы Николая Десятниченко в бундестаге.

В городской администрации рассказали, что пока документов об увольнении или взыскании в отношении Кононенко они не получали. При этом проверка датирована 22 ноября.

Ведомство выяснило, что широко раскритикованное выступление Десятниченко было подготовлено «на основе информации о погибших немецких солдатах, предоставленной немецкой стороной». К подготовке не привлекли учителей истории, а Кононенко сама вела переписку с немцами, что также сочли нарушением.

Помимо этого директору гимназии Екатерине Кашниковой объявлен выговор. Ее заместителя Эллу Яворскую также предложили привлечь к дисциплинарной ответственности.