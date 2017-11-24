«Посмотри у Рудольфовича на канале»: теги к видео в официальном ютьюбе Ксении Собчак

Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в президентских выборах, вечером 23 ноября пришла в эфир телеканала «Россия 1» — в программу «Вечер с Владимиром Соловьевым». На следующий день на официальном канале журналистки в ютьюбе появилось видео с нарезкой «лучшего» из этой передачи.

Как обратили внимание пользователи соцсетей, у видео на ютьюбе необычный набор тегов — ключевых слов, которые упрощают поиск контента и подбор похожих по тематике видео.

По умолчанию YouTube не показывает теги, прописанные к видео, но если открыть исходный код страницы с роликом, можно обнаружить такой текст:

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Обновлено: после публикации «Медузы» лишние теги из описания видео удалили.