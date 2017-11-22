Прокуратура начала проверку высказываний Ксении Собчак о статусе Крыма
Тележурналистка Ксения Собчак сообщила в эфире «Эха Москвы», что Генпрокуратура РФ ведет проверку из-за ее высказываний о присоединении Крыма к России.
«Уже есть проверка Генпрокуратуры. Они расследуют мои высказывания по Крыму, мы получили официальное письмо», — цитирует ее сайт радиостанции.
Подробностей о проверке — в том числе о том, по чьему заявлению она проводится — Собчак не сообщила. В Генпрокуратуре информацию о проверке пока не прокомментировали.
Свою точку зрения о статусе Крыма Собчак высказала 24 октября на пресс-конференции, посвященной своим планам участвовать в выборах президента России. Тогда она заявила, что «с точки зрения международного права, Крым — украинский».
Ксения Собчак намерена участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Она позиционирует себя как кандидат «против всех», одновременно выступая за объединение «демократических сил».
Помимо Собчак о планах участвовать в выборах заявили, в частности, оппозиционер Алексей Навальный (ЦИК обещает не зарегистрировать его из-за судимости), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский. Президент Владимир Путин о намерении баллотироваться на четвертый срок пока не объявил.