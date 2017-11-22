Прокуратура начала проверку высказываний Ксении Собчак о статусе Крыма

Тележурналистка Ксения Собчак сообщила в эфире «Эха Москвы», что Генпрокуратура РФ ведет проверку из-за ее высказываний о присоединении Крыма к России.

«Уже есть проверка Генпрокуратуры. Они расследуют мои высказывания по Крыму, мы получили официальное письмо», — цитирует ее сайт радиостанции.

Подробностей о проверке — в том числе о том, по чьему заявлению она проводится — Собчак не сообщила. В Генпрокуратуре информацию о проверке пока не прокомментировали.

Свою точку зрения о статусе Крыма Собчак высказала 24 октября на пресс-конференции, посвященной своим планам участвовать в выборах президента России. Тогда она заявила, что «с точки зрения международного права, Крым — украинский».