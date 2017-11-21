«Спаситель мира» в рамке за 13 долларов: IKEA использовала в рекламе картину да Винчи, проданную за рекордную сумму

Компания IKEA использовала в своей рекламе картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которую 16 ноября продали на аукционе Christieʼs за рекордные 450 миллионов долларов.

Плакат разработало шведское агентство Acne; на нем «Спаситель мира» вставлен в золотую раму «Вирсерум» за 13 долларов (770 рублей).

Behind every great painting is a great frame: http://bit.ly/2zR1t35 Опубликовано IKEA 17 ноября 2017 г.

Искусствоведы предполагают, что «Спаситель мира» был написан около 1500 года. С XVIII века по XX век картина считалась пропавшей; в 1900 году ее продали как работу одного из учеников да Винчи. В 2007 году эксперты установили, что картину написал сам да Винчи.