Принадлежавшая Рыболовлеву картина да Винчи продана за рекордные 450 миллионов долларов

Christie's
05:55, 16 ноября 2017
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На аукционе Christieʼs продана картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Анонимный покупатель предложил за полотно более 450 миллионов долларов — абсолютный рекорд для торгов предметами искусства.

Цена более чем в четыре раза превысила первоначальную сумму — около 100 миллионов долларов. Торги за да Винчи продолжались около 20 минут.

Аукционный дом не раскрывает имя продавца картины, но известно, что в 2013 году «Спасителя мира» купил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Он заплатил за работу да Винчи более 127 миллионов долларов, а затем обвинил в мошенничестве арт-дилера, который незадолго до этого купил картину только за 80 миллионов.

«Спаситель мира» Леонардо да Винчи
«Спаситель мира», как полагают эксперты, был написан ориентировочно в 1500 году. В XVIII-м веке картина пропала, но в 1900 году была продана как работа одного из последователей да Винчи. Только после реставрации 2007 года стало достоверно известно, что работу выполнил сам художник.
Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев обвинил швейцарского арт-дилера Ива Бувье в том, что он обманул его на 120 миллионов долларов при покупке предметов искусства. Дело против Бувье привело к скандалу в Монако, так как Рыболовлева заподозрили в связях с министром юстиции княжества, который затем подал в отставку.

Дело Рыболовлева

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