Принадлежавшая Рыболовлеву картина да Винчи продана за рекордные 450 миллионов долларов

На аукционе Christieʼs продана картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Анонимный покупатель предложил за полотно более 450 миллионов долларов — абсолютный рекорд для торгов предметами искусства.

Цена более чем в четыре раза превысила первоначальную сумму — около 100 миллионов долларов. Торги за да Винчи продолжались около 20 минут.

Аукционный дом не раскрывает имя продавца картины, но известно, что в 2013 году «Спасителя мира» купил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Он заплатил за работу да Винчи более 127 миллионов долларов, а затем обвинил в мошенничестве арт-дилера, который незадолго до этого купил картину только за 80 миллионов.