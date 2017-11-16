Принадлежавшая Рыболовлеву картина да Винчи продана за рекордные 450 миллионов долларов
На аукционе Christieʼs продана картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Анонимный покупатель предложил за полотно более 450 миллионов долларов — абсолютный рекорд для торгов предметами искусства.
Цена более чем в четыре раза превысила первоначальную сумму — около 100 миллионов долларов. Торги за да Винчи продолжались около 20 минут.
Аукционный дом не раскрывает имя продавца картины, но известно, что в 2013 году «Спасителя мира» купил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Он заплатил за работу да Винчи более 127 миллионов долларов, а затем обвинил в мошенничестве арт-дилера, который незадолго до этого купил картину только за 80 миллионов.
Leonardo da Vinci's masterpiece Salvator Mundi achieves $450,312,500, a #worldauctionrecord for any work of art sold at auction. pic.twitter.com/snKxm7t3cb— Christie's (@ChristiesInc) November 16, 2017