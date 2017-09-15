«Просим горячо поблагодарить Дмитрия». Российский миллиардер Рыболовлев оказался замешан в «Монакогейте»

14 сентября министр юстиции Княжества Монако Филипп Нармино объявил о досрочном выходе на пенсию. Формальным поводом стали «персональные обвинения», суть которых Нармино не раскрыл. Но его отставка последовала в день, когда газета Le Monde опубликовала расследование «Монакогейт» о том, что чиновник мог помогать российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву добиться уголовного преследования его делового партнера.

Дмитрий Рыболовлев — российский миллиардер, который живет за рубежом и сильно увлекается искусством. Его состояние Forbes оценивает в 7,3 миллиарда долларов. В 2010 году он продал «Уралкалий», а затем уехал в Монако, где купил одноименный футбольный клуб. За семь лет до этого — в 2003 году — он познакомился со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который начал поставлять миллиардеру полотна Ван Гога, Пикассо, Моне, Модильяни и других мастеров. Помогала швейцарцу в этом Таня Раппо — болгарка со швейцарским паспортом. Так продолжалось до конца 2014 года, когда Рыболовлев случайно узнал, что переплатил за одну из картин Модильяни 22 миллиона долларов (четверть стоимости).

Уже через два месяца Бувье был задержан. Это произошло в особняке Рыболовлева в Монако, куда дилер приехал, как он думал, заключать очередную сделку по приобретению полотна Марка Ротко. Второй обвиняемой по делу стала Раппо. Рыболовлев подал заявление в полицию о том, что за годы сотрудничества они незаконно получили около миллиарда евро, завышая цену на предметы искусства при перепродаже. Между Рыболовлевым и Бувье была договоренность только о 2% комиссии, по мнению миллиардера, швейцарец ее нарушил, получая дополнительную прибыль. Бувье вскоре отпустили под залог 10 миллионов евро.

О судебном разбирательстве вновь заговорили только два года спустя — летом 2017-го. Тогда судья Морган Реймон на допросе поинтересовался у Рыболовлева, как полиция узнала, где ждать Бувье перед задержанием. Миллиардер ответил, что не знает и что он никак не контактировал с представителями местных правоохранительных органов. Вопрос, как выяснила Le Monde, был связан с тем, что еще в феврале 2017 года суд изъял телефон адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды. Формально телефон исследовали, чтобы подтвердить достоверность переписки между миллиардером и Бувье.

Переписка из изъятого телефона показала не только, что Рыболовлев сообщил правоохранительным органам о задержании, но и что он тесно общался с главой Минюста Монако Филиппом Нармино. Оказалось, что всего за месяц до задержания Бувье министр с супругой Кристин приходили к Рыболовлеву на ужин. Чета Нармино также летала в шале миллиардера в швейцарском Гштааде, чтобы покататься на лыжах. «Просим горячо поблагодарить Дмитрия за его отменное гостеприимство, мы в восторге от гштаадского поместья», — писала Кристин Нармино. Сам министр Нармино обсуждал с адвокатом Бершедой «стратегию другой стороны», когда в прессе появились статьи против Рыболовлева.

Филипп Нармино, 2011 год Eric Gaillard / Reuters / Scanpix / LETA

Официально 63-летний Нармино просто раньше времени вышел на пенсию на фоне скандала. Сам министр заявил, что публикации не позволяют ему продолжать работу; никаких обвинений ему не предъявлено. После предыдущей утечки материалов дела прокуратура Монако уже называла это разглашением тайны следствия. Как выяснила Le Monde, затем обвинение ходатайствовало об уничтожении диска, на котором хранилась переписка, но это решение было отправлено на пересмотр. Сам Рыболовлев публикацию никак не прокомментировал.