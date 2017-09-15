Министр юстиции Монако подал в отставку. Его обвиняли во вмешательстве в дело российского миллиардера Рыболовлева

Le Monde
06:31, 15 сентября 2017
Надежный источник

Министр юстиции княжества Монако Филипп Нармино подал в отставку после публикаций о его дружбе с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Об отставке было объявлено 14 сентября, в день когда газета Le Monde опубликовала расследование о связи Нармино и Рыболовлева.

«Персональные обвинения против меня и постоянные нападки на институт юстиции не позволяют мне продолжить исполнять свои обязанности», — заявил Нармино в пресс-релизе.

Ранее Le Monde рассказала о возможном влиянии Рыболовлева на судебные органы Монако. Газета обнаружила переписку, из которой следует, что Рыболовлев регулярно приглашал супругов Нармино в свое шале в швейцарском Гштааде и дарил им подарки.

Переписка была обнаружена на телефоне адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды в ходе расследования в Монако.

В 2015 году в Монако был задержан швейцарский арт-дилер Ив Бувье. Рыболовлев обвинил Бувье в том, что тот продавал ему картины по завышенной стоимости.
Сведения о том, что Рыболовлев мог координировать свои действия с полицией и выманить Бувье в Монако, появились в ходе суда над швейцарцем, который сейчас продолжается в княжестве.
По оценке Bloomberg, Рыболовлев мог потерять 120 миллионов долларов на покупке картин.
Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев владеет футбольным клубом «Монако». Forbes оценивает его состояние в 7,3 миллиарда долларов.

Картины Рыболовлева

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