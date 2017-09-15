Министр юстиции Монако подал в отставку. Его обвиняли во вмешательстве в дело российского миллиардера Рыболовлева

Министр юстиции княжества Монако Филипп Нармино подал в отставку после публикаций о его дружбе с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Об отставке было объявлено 14 сентября, в день когда газета Le Monde опубликовала расследование о связи Нармино и Рыболовлева.

«Персональные обвинения против меня и постоянные нападки на институт юстиции не позволяют мне продолжить исполнять свои обязанности», — заявил Нармино в пресс-релизе.

Ранее Le Monde рассказала о возможном влиянии Рыболовлева на судебные органы Монако. Газета обнаружила переписку, из которой следует, что Рыболовлев регулярно приглашал супругов Нармино в свое шале в швейцарском Гштааде и дарил им подарки.

Переписка была обнаружена на телефоне адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды в ходе расследования в Монако.