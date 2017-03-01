Миллиардер Рыболовлев потерял более 120 миллионов долларов при продаже части коллекции произведений искусства

Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев потерял более 120 миллионов долларов при продаже части картин из его коллекции на аукционе Christieʼs, сообщает Bloomberg.

Так, картина Поля Гогена «Дом», купленная Рыболовлевым в 2008 году за 54 миллиона евро (около 85 миллионов долларов по курсу на тот момент), была продана на Christieʼs за 20,3 миллиона фунтов стерлингов (около 25 миллионов долларов). Владелец картины получит из этой суммы примерно 22 миллиона долларов.

Полотно Пабло Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина», купленное российским миллиардером в 2010 году за 25 миллионов евро (около 35 миллионов долларов на тот момент), ушло с молотка за 5,8 миллиона долларов.

Картину Рене Магритта «Область Арнхейм», которую Рыболовлев приобрел за 43,5 миллиона долларов, удалось продать на Christieʼs лишь за 12,7 миллиона долларов с учетом комиссии аукционного дома.