Миллиардер Рыболовлев потерял более 120 миллионов долларов при продаже части коллекции произведений искусства

Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев потерял более 120 миллионов долларов при продаже части картин из его коллекции на аукционе Christieʼs, сообщает Bloomberg.
Так, картина Поля Гогена «Дом», купленная Рыболовлевым в 2008 году за 54 миллиона евро (около 85 миллионов долларов по курсу на тот момент), была продана на Christieʼs за 20,3 миллиона фунтов стерлингов (около 25 миллионов долларов). Владелец картины получит из этой суммы примерно 22 миллиона долларов.
Полотно Пабло Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина», купленное российским миллиардером в 2010 году за 25 миллионов евро (около 35 миллионов долларов на тот момент), ушло с молотка за 5,8 миллиона долларов.
Картину Рене Магритта «Область Арнхейм», которую Рыболовлев приобрел за 43,5 миллиона долларов, удалось продать на Christieʼs лишь за 12,7 миллиона долларов с учетом комиссии аукционного дома.
Дмитрий Рыболовлев в апреле 2015 года обвинил
швейцарского арт-дилера Ива Бувье, у которого он приобрел около 40 произведений искусства для своей коллекции, в мошенничестве.
Рыболовлев утверждает, что Бувье при формировании коллекции намеренно завышал цены на произведения искусства, чтобы присваивать часть средств. Ущерб от действий арт-дилера Рыболовлев оценил в миллиард долларов. Бувье эти обвинения категорически отрицает, указывая, что согласовывал все цены с Рыболовлевым.
В коллекцию произведений искусства, приобретенную Рыболовлевым при участии Ива Бувье, входили работы Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи, Марка Ротко, Поля Гогена, Анри Матисса и Огюста Родена.
Российский миллиардер также оказался замешанным в скандал с украденными картинами Пабло Пикассо. Наследники художника обнаружили в коллекции Рыболовлева две работы Пикассо, которые принадлежат им.
Представители Рыболовлева заявили, что картины будут возвращены
законным владельцам, а фонд миллиардера присоединится к иску
, поданному наследниками к арт-дилеру, взявшему работы Пикассо на хранение.
В рейтинге самых богатых бизнесменов мира, составляемом Forbes, Рыболовлев в 2016 году занимал 148 место. Его состояние Forbes оценивал в 7,7 миллиарда долларов. Среди самых богатых бизнесменов России Рыболовлев, по версии Forbes, занимает 12 место.