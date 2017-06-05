IKEA выпустила короткометражку про синюю хозяйственную сумку

В апреле модный дом Balenciaga выпустил кожаную синюю сумку за 1700 долларов (около 100 тысяч рублей), которая похожа на хозяйственную сумку Frakta из IKEA. После этого пластиковая авоська за 49 рублей стала очень популярной: дизайнеры показывали, как ее можно использовать, а IKEA выпустила инструкцию, как отличить Frakta от подделок.

Компания даже сняла посвященную синей сумке короткометражку. В ролике показано, насколько Frakta универсальна и как приятно она шуршит.