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Сандалии, топ и трусы. Что можно сделать из синей икеевской сумки
В апреле модный дом Balenciaga выпустил кожаную сумку за 1600 долларов (около 100 тысяч рублей), которая очень похожа на хозяйственную сумку Frakta за 49 рублей из магазина IKEA.
Дизайнеры IKEA отреагировали на дорогую копию с юмором и выпустили инструкцию «как определить, что перед вами настоящая Frakta». А также показали, как еще можно использовать сумку. Например, из нее можно сделать фартук, чехол для телефона или плед для пикника.
Пользователи соцсетей и другие дизайнеры пошли еще дальше — и использовали Frakta для создания сандалий, кепки и даже трусов.