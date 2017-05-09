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Сандалии, топ и трусы. Что можно сделать из синей икеевской сумки

Meduza
12:12, 9 мая 2017

В апреле модный дом Balenciaga выпустил кожаную сумку за 1600 долларов (около 100 тысяч рублей), которая очень похожа на хозяйственную сумку Frakta за 49 рублей из магазина IKEA.

Надпись на сумке: «Это не Balenciaga»

Дизайнеры IKEA отреагировали на дорогую копию с юмором и выпустили инструкцию «как определить, что перед вами настоящая Frakta». А также показали, как еще можно использовать сумку. Например, из нее можно сделать фартук, чехол для телефона или плед для пикника.

Пользователи соцсетей и другие дизайнеры пошли еще дальше — и использовали Frakta для создания сандалий, кепки и даже трусов.

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