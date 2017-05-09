Сандалии, топ и трусы. Что можно сделать из синей икеевской сумки

В апреле модный дом Balenciaga выпустил кожаную сумку за 1600 долларов (около 100 тысяч рублей), которая очень похожа на хозяйственную сумку Frakta за 49 рублей из магазина IKEA.

A post shared by AINZ-styled by Leon (@ainzmen) on May 8, 2017 at 1:07pm PDT

Дизайнеры IKEA отреагировали на дорогую копию с юмором и выпустили инструкцию «как определить, что перед вами настоящая Frakta». А также показали, как еще можно использовать сумку. Например, из нее можно сделать фартук, чехол для телефона или плед для пикника.

FRAKTA – så utrolig mye mer enn bare en supertrendy blåpose. Hva bruker du den til? #IKEA #FRAKTA #GjørDetSelv #GodDesignErMerEnnDetDuSer Публикация от IKEA Norge (@ikeanorge) Май 5 2017 в 7:08 PDT

Пользователи соцсетей и другие дизайнеры пошли еще дальше — и использовали Frakta для создания сандалий, кепки и даже трусов.

A post shared by ＳＡＳＩＡ ＡＭＡＬＩＥ 🐼🎥 (@sasiaamalie) on May 3, 2017 at 3:12am PDT

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A post shared by Caterina Micheli (@catmicheli) on May 8, 2017 at 7:50am PDT

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A post shared by signe ralkov (@signeralkov) on May 3, 2017 at 6:26am PDT

A post shared by NORWOOD (@norwood_chapters) on May 7, 2017 at 11:42pm PDT