«Дождь»: Собчак решила сменить имя или фамилию на «Против всех» 🙄
Ксения Собчак, объявившая в октябре о намерении баллотироваться в президенты России, может к выборам сменить фамилию. Об этом «Дождю» рассказали ее знакомые.
Источники канала утверждают, что Собчак с помощью новой фамилии хочет добавить в бюллетени слова «против всех». Один из собеседников заявил, что она собирается взять двойную фамилию: «Ксения Собчак — против всех». Два других источника «Дождя» говорят, что кандидат в президенты хочет полностью поменять свое имя или фамилию на «Против всех».
Пресс-секретарь предвыборного штаба Ксении Собчак Ксения Чудинова заявила «Дождю», что не в курсе таких планов: «Супер идея, я впервые от вас это слышу».
Нынешние имя, фамилию и отчество телеведущей избиратели в любом случае увидят в бюллетене. Согласно принятым в прошлом году поправкам в закон «Об основных гарантиях избирательных прав», при замене данных в течение года до дня выборов в графе кандидата указывается его прежнее имя.
Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA