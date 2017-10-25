«Дождь»: Собчак решила сменить имя или фамилию на «Против всех» 🙄

Ксения Собчак, объявившая в октябре о намерении баллотироваться в президенты России, может к выборам сменить фамилию. Об этом «Дождю» рассказали ее знакомые.

Источники канала утверждают, что Собчак с помощью новой фамилии хочет добавить в бюллетени слова «против всех». Один из собеседников заявил, что она собирается взять двойную фамилию: «Ксения Собчак — против всех». Два других источника «Дождя» говорят, что кандидат в президенты хочет полностью поменять свое имя или фамилию на «Против всех».

Пресс-секретарь предвыборного штаба Ксении Собчак Ксения Чудинова заявила «Дождю», что не в курсе таких планов: «Супер идея, я впервые от вас это слышу».