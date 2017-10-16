Ургант заставил Дорна произнести «Вячеслав Малежик» со стоматологическим расширителем во рту

Украинский певец Иван Дорн 13 октября был гостем в «Вечернем Урганте». По словам ведущего шоу Ивана Урганта, многие считают, что Дорн не очень разборчиво поет. Поэтому Ургант предложил Дорну сыграть в игру «Полный рот », чтобы певец почувствовал себя на месте своих слушателей.

Урганту и Дорну выдали стоматологические расширители для рта. Задача игроков — произнести имена российских актеров и музыкантов, появляющиеся на экране, так, чтобы ведущие шоу угадали их. Дорн победил Урганта со счетом 11:10, даже несмотря на то, что ему досталась почти непроизносимая группа «Любэ».