НАТО изучает влияние КВН и Ивана Урганта на россиян. Это правда? Что говорится в исследовании о «милитаризации юмора»

Вечером 15 марта российские СМИ сообщили , что НАТО заинтересовалось влиянием юмористических телепередач на общественное мнение россиян. В исследовании, в частности, анализируется содержание нескольких программ Первого канала, в том числе КВН и «Вечернего Урганта». Соответствующий доклад был подготовлен Центром стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom) в Риге и будет представлен 17 марта. Как выяснилось, прямого отношения к НАТО доклад не имеет: Stratcom не входит в структуру альянса, а исследование о юморе было сделано по заказу Минобороны Латвии.

Что такое Stratcom?

Научно-инновационный центр стратегических коммуникаций НАТО (NATO Stratcom Center of Excellence) в Риге был открыт в 2014 году. Это международная военная экспертная организация, объединяющая специалистов из десяти стран (наряду с государствами Восточной Европы в него входят Великобритания, Германия, Нидерланды и Италия). Центр является «организацией, аккредитованной НАТО», однако его сотрудники подчеркивают, что Stratcom не входит в альянс и не подчиняется никаким структурам НАТО.

Основная задача Stratcom — налаживание стратегических связей между странами НАТО. Говорилось также, что Центр нацелен на противодействие российской пропаганде. Деятельность центра стратегических коммуникаций финансируется правительствами входящих в него стран. Как рассказала «Медузе» официальный представитель Stratcom Линда Цурика, сами страны же определяют направления, по которым ведется исследовательская работа.

О чем доклад Stratcom Laughs?

Как рассказала Цурика, исследование Stratcom Laughs («Центр стратегических коммуникаций смеется») было заказано министерством обороны Латвии. Целью было «изучить влияние различных коммуникаций на эмоции, а также исследовать, как юмор может быть использован как инструмент стратегических коммуникаций». В работе над докладом участвовали специалисты из Латвийского университета, в том числе специалисты по гуманитарным наукам и социальной психологии.

Текст исследования опубликован на сайте Stratcom. В 150-страничном документе исследуются программы «Прожекторперисхилтон», Yesterday Live, «Вечерний Ургант» и «Максим Максим» за 2008–2016 годы. Отдельная часть доклада посвящена КВН, третий раздел — использованию юмора для противодействия пропаганде в ходе событий 2014 года на Украине. Шутки в программах анализировалось с точки зрения структуры, тематики и влияния на общественное мнение.

Так, авторы пришли к выводу, что юмор используется в российских передачах для «снятия стресса» с населения, но также и для создания определенного взгляда на внешний мир: в передачах он часто представляется как «враждебный», а многие шутки направлены «против лидеров западных стран».

Проанализировав выпуски КВН, авторы пришли к выводу, что программа организована по принципу пирамиды: шутки сперва влияют на зрителей в зале (вершина пирамиды), затем — на более широкую телевизионную аудиторию, и наконец, на максимально широкую аудиторию в соцсетях. В документе также изучаются связи ведущего КВН Александра Маслякова с Кремлем. Сотрудничество называется взаимовыгодным: франшиза КВН получает финансирование из источников, связанных с первыми лицами государства, а руководство России получает через программу возможность влиять на стратегически важные аудитории (эти сведения изложены со ссылкой на расследование Forbes).

Пирамида Маслякова: как распространяются шутки в «Клубе веселых и находчивых» StratCom laughs: in search of an analytical framework. Latvia, March 2017

Исследование заметили на Первом канале и в МИДе РФ

Многие авторы и участники передач, упомянутых в докладе Stratcom, заявили, что никогда не задумывались над тем, что их шутки могут быть инструментом стратегических коммуникаций. Большинство заявили, что никогда специально не шутили над западными странами и их лидерами. Представитель Первого канала в комментарии РБК сказал: «Читали. Смеялись».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также отреагировала на публикации об использовании юмористических передач для осуществления политических коммуникаций, написав: «Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики [российские комики] Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками».

СМИ:"Центр стратегических коммуникаций НАТО объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической ст... Опубликовано Марией Захаровой 15 марта 2017 г.

Линда Цурика сообщила «Медузе», что реакция России не осталась незамеченной авторами исследования. «Если даже Мария Захарова прокомментировала — значит, мы что-то нащупали», — заявила она.