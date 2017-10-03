ЛСП появился в «Вечернем Урганте». И выпустил очень грустный клип

Белорусский проект ЛСП 2 октября выступил на «Вечернем Урганте». Группа исполнила песню «Лабиринт отражений» с альбома Tragic City, который вышел в апреле 2017 года.

Вечерний Ургант. ЛСП — «Лабиринт отражений». (02.10.2017) Вечерний Ургант

Также 2 октября ЛСП выпустил клип на песню «Тело» — в память об участнике проекта Роме Англичанине, который умер 30 июля 2017 года.

ЛСП — Тело ЛСП

ЛСП — проект рэпера Олега Савченко, основанный в 2007 году. В 2012 году к нему присоединился продюсер Роман Сащеко (Англичанин). ЛСП сотрудничал со многими музыкантами, в том числе с Оксимироном, Фараоном и Алексеем Никоновым из ПТВП.