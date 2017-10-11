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Трамп назвал Евгения Малкина «второй половиной двуглавого чудища» и признал его патриотом США

Белый дом
10:19, 11 октября 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов «Питтсбург Пингвинз», которые являются действующими обладателями Кубка Стэнли. За эту команду играет россиянин Евгений Малкин.

В начале своего выступления Трамп похвалил нападающего Сидни Кросби, которого многие считают лучшим хоккеистом мира. Потом настал черед Малкина.

«Сидни — не единственная звезда, сиявшая в „Пингвинз“ в прошлом сезоне. Евгений Малкин! Выглядит как баскетболист. Большой парень, сильный, жесткий. Был второй половиной двуглавого чудища. Их называют двуглавым чудищем. На двоих они забили 77 голов. Это фантастика, фантастика», — заявил Трамп.

Всех хоккеистов «Питтсбурга» президент США назвал настоящими чемпионами и невероятными патриотами. Американцев в составе «Питтсбурга» — меньше половины. Остальные игроки — граждане Канады, Финляндии, Швеции, Германии и России.

President Trump Welcomes The Pittsburgh Penguins to the White House
The White House
В сентябре 2017 года у Дональда Трампа возник конфликт со многими американскими спортсменами. Президент США назвал сукиными детьми игроков Национальной футбольной лиги, которые отказываются вставать во время исполнения американского гимна, протестуя против полицейского насилия по отношению к афроамериканцам. Баскетболист Стефен Карри, один из лучших игроков НБА, отказался ехать в Вашингтон на традиционный прием в Белом доме.

Как Дональд Трамп поссорился со спортсменами

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