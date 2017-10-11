Трамп назвал Евгения Малкина «второй половиной двуглавого чудища» и признал его патриотом США

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов «Питтсбург Пингвинз», которые являются действующими обладателями Кубка Стэнли. За эту команду играет россиянин Евгений Малкин.

В начале своего выступления Трамп похвалил нападающего Сидни Кросби, которого многие считают лучшим хоккеистом мира. Потом настал черед Малкина.

«Сидни — не единственная звезда, сиявшая в „Пингвинз“ в прошлом сезоне. Евгений Малкин! Выглядит как баскетболист. Большой парень, сильный, жесткий. Был второй половиной двуглавого чудища. Их называют двуглавым чудищем. На двоих они забили 77 голов. Это фантастика, фантастика», — заявил Трамп.

Всех хоккеистов «Питтсбурга» президент США назвал настоящими чемпионами и невероятными патриотами. Американцев в составе «Питтсбурга» — меньше половины. Остальные игроки — граждане Канады, Финляндии, Швеции, Германии и России.