истории

Президент США обвинил игроков НФЛ в неуважении к гимну. Футболисты ответили акциями протеста прямо во время матчей

Meduza
13:24, 25 сентября 2017

Игроки «Вашингтон Редскинс» во время исполнения гимна перед игрой с «Окленд Рейдерс»

Patrick Smith / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

24 сентября в НФЛ, самой популярной спортивной лиге в США, прошел очередной игровой день. На каждом из матчей во время исполнения гимна спортсмены устроили акции протеста как против полицейского насилия в отношении чернокожих, так и против Дональда Трампа лично. До этого президент США в крайне грубых выражениях («сукины дети») просил игроков не устраивать никаких акций во время гимна. «Медуза» рассказывает, как развивается конфликт между Трампом и спортсменами.

О том, как возник конфликт между спортсменами и президентом США и почему футболисты преклоняют колено во время исполнения гимна, можно прочитать тут.

Игроки «Сиэттл Сихокс» и «Теннесси Тайтанс» в воскресенье во время исполнения гимна остались в раздевалках. Певица Меган Линси, которая исполняла гимн на практически пустом поле, во время выступления встала на одно колено по примеру игроков, протестующих против расизма.

«Питтсбург Стилерс» в полном составе не вышли на поле во время гимна, а их соперники из «Чикаго Беарс» стояли, взяв друг друга под руки. Несколько игроков «Майами Долфинс» встали на одно колено во время гимна, остальные держались за руки; аналогичную акцию провели их соперники из «Нью-Йорк Джетс», причем к ним присоединился владелец команды Кристофер Джонсон.

Перед матчем между командами «Сиэттл Сихокс» и «Теннесси Тайтанс», 24 сентября 2017 года
Rick Musacchio / EPA / Scanpix / LETA
Певица Меган Линси во время исполнения гимна перед игрой между «Сихокс» и «Тайтанс», 24 сентября 2017-го
Jim Brown / USA Today Sports / Scanpix / LETA

Акция протеста прошла даже на вынесенном в Лондон матче между «Балтимор Рейвенс» и «Джексонвилл Джагуарс»: владельцы, тренеры и игроки команд во время исполнения гимна США стояли, взяв друг друга за руки; некоторые игроки встали на одно колено. Более двух десятков спортсменов преклонили колено на матче между «Хьюстон Тексанс» и «Нью-Ингланд Пэтриотс». Владелец «Пэтриотс» Роберт Крафт, которого считают другом и соратником Дональда Трампа, принял сторону команды и раскритиковал президента США.

Несколько игроков «Филадельфии Иглз» слушали гимн, подняв вверх кулак. Схожие акции во время исполнения гимна устроили игроки «Канзас-Сити Чифс», «Лос-Анджелес Чарджерс», «Атланты Фэлконс», «Детройт Лайонс», «Кливленд Браунс», «Индианаполис Кольтс», «Денвер Бронкос», «Баффало Биллс» (один игрок этой команды под гимн демонстративно разминался), «Нью-Орлеан Сейнтс», «Миннесоты Вайкингс», «Тампа-Бэй Буканирс» и других команд.

Игроки «Джексонвилл Джагуарс» перед матчем с «Балтимор Рэйвенс» в Лондоне, 24 сентября 2017 года
Kirby Lee / USA Today Sports / Scanpix / LETA

Команда «Окленд Рейдерс» преклонила колени в полном составе. «Рейдерс» — единственная в НФЛ команда, линия нападения которой целиком составлена из афроамериканцев, отмечает The New York Times.

Некоторые команды выпустили официальные заявления, в которых выразили несогласие со словами Дональда Трампа и выступили против расизма. Другие клубы заявили, что их игроки выражают собственную гражданскую позицию.

Практически все акции протеста во время исполнения гимнов были встречены неодобрительными выкриками зрителей — за исключением матча между «Сиэттл Сихоукс» и «Теннесси Тайтанс». Фанаты на трибунах, как и президент США, считают, что исполнение гимна — неудачное время для акций протеста.

Игроки «Филадельфии Иглс» перед матчем с «Нью-Йорк Джетс», 24 сентября 2017 года
Elsa / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Сам Трамп, несмотря на повсеместные акции протеста, от своих слов не отступился. Он ретвитит призывы бойкотировать НФЛ и пытается интерпретировать жесты спортсменов в свою пользу. Например, он утверждает, что игроки берут друг друга под руки в знак солидарности и патриотизма.

В НФЛ, как напоминает Slate, еще совсем недавно не было никакой традиции, связанной с тем, как игрокам вести себя во время исполнения гимна. Она появилась только в 2009 году при администрации Барака Обамы — до этого футболисты могли до последнего оставаться в раздевалках. Новое неформальное правило было введено по рекомендации министерства обороны США, которое тратит значительные суммы на патриотические мероприятия во время матчей НФЛ.

Павел Борисов

Павел Борисов

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