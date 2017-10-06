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«Бегущий по лезвию 2049» идет почти три часа. Когда можно прерваться и сбегать в туалет?
В четверг, 5 октября, начался прокат фильма «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева. Фильм идет 2 часа и 43 минуты — на 20 минут дольше, чем «Мстители 2» (и всего на несколько минут меньше, чем «Интерстеллар»).
Поэтому издание Mashable решило ответить на логичный вопрос: в какой момент можно оторваться от просмотра «Бегущего по лезвию 2049» и сбегать в туалет, не боясь пропустить что-то важное.
Внимание: дальше никаких серьезных спойлеров не будет, но если вы совсем-совсем ничего не хотите знать о фильме, не читайте (и терпите).
Инструкция:
- Чуть дальше середины фильма произойдет столкновение двух женских персонажей;
- Сразу после этого резко изменится локация — с серо-голубого Лос-Анджелеса на красновато-желтую песчаную бурю в Лас-Вегасе;
- Вы увидите, как офицер Кей (герой Райана Гослинга) летит на полицейском автомобиле;
- Бегите в туалет! Следующие 4-5 минут ничего важного происходить не будет;
- Но не задерживайтесь: сразу после скучной сцены начнутся важные события.
Фото в анонсе: Sony Pictures