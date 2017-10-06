«Бегущий по лезвию 2049» идет почти три часа. Когда можно прерваться и сбегать в туалет?

В четверг, 5 октября, начался прокат фильма «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева. Фильм идет 2 часа и 43 минуты — на 20 минут дольше, чем «Мстители 2» (и всего на несколько минут меньше, чем «Интерстеллар»).

Поэтому издание Mashable решило ответить на логичный вопрос: в какой момент можно оторваться от просмотра «Бегущего по лезвию 2049» и сбегать в туалет, не боясь пропустить что-то важное.

Внимание: дальше никаких серьезных спойлеров не будет, но если вы совсем-совсем ничего не хотите знать о фильме, не читайте (и терпите).

Sony Pictures