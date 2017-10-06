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«Бегущий по лезвию 2049» идет почти три часа. Когда можно прерваться и сбегать в туалет?

Meduza
09:53, 6 октября 2017

В четверг, 5 октября, начался прокат фильма «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева. Фильм идет 2 часа и 43 минуты — на 20 минут дольше, чем «Мстители 2» (и всего на несколько минут меньше, чем «Интерстеллар»).

Поэтому издание Mashable решило ответить на логичный вопрос: в какой момент можно оторваться от просмотра «Бегущего по лезвию 2049» и сбегать в туалет, не боясь пропустить что-то важное.

Внимание: дальше никаких серьезных спойлеров не будет, но если вы совсем-совсем ничего не хотите знать о фильме, не читайте (и терпите).
Sony Pictures

Инструкция:

  • Чуть дальше середины фильма произойдет столкновение двух женских персонажей;
  • Сразу после этого резко изменится локация — с серо-голубого Лос-Анджелеса на красновато-желтую песчаную бурю в Лас-Вегасе;
  • Вы увидите, как офицер Кей (герой Райана Гослинга) летит на полицейском автомобиле;
  • Бегите в туалет! Следующие 4-5 минут ничего важного происходить не будет;
  • Но не задерживайтесь: сразу после скучной сцены начнутся важные события.

Готовимся к сеансу

Фото в анонсе: Sony Pictures

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Фото в анонсе: Sony Pictures

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