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Будущее всегда найдет тебя: новый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049»
Студия Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева. В картине снялись Райан Гослинг, Харрисон Форд и Джаред Лето.
Действие фильма разворачивается через три десятилетия после событий «Бегущего по лезвию» 1982 года. Офицер полиции Кейн (Гослинг) узнает секретную информацию, которая может ввергнуть общество в хаос. Пытаясь спасти мир, он находит бывшего офицера Рика Декарда (Форд), пропавшего 30 лет назад.
«Бегущий по лезвию 2049» выйдет в октябре 2017 года.