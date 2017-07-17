Будущее всегда найдет тебя: новый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Студия Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева. В картине снялись Райан Гослинг, Харрисон Форд и Джаред Лето.

Действие фильма разворачивается через три десятилетия после событий «Бегущего по лезвию» 1982 года. Офицер полиции Кейн (Гослинг) узнает секретную информацию, которая может ввергнуть общество в хаос. Пытаясь спасти мир, он находит бывшего офицера Рика Декарда (Форд), пропавшего 30 лет назад.

BLADE RUNNER 2049 — Trailer 2 Warner Bros. Pictures

«Бегущий по лезвию 2049» выйдет в октябре 2017 года.