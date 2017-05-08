Летающие машины, репликанты, Джаред Лето и мрачное будущее. Вышел новый трейлер «Бегущего по лезвию 2049»

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049». В трейлере фильма, который продолжает историю «Бегущего по лезвию», в общих чертах показывают мир будущего, где люди используют труд репликантов — клонов, внешне не отличимых от человека.

BLADE RUNNER 2049 — Official Trailer Warner Bros. Pictures

В трейлере можно увидеть сцену встречи героя Райана Гослинга, охотника за репликантами, и Рика Декарта из оригинального фильма, которого, как и в картине 1982 года, играет Харрисон Форд. Также в трейлере появляется Джаред Лето, который играет персонажа по имени Уоллес. Как следует из трейлера, герой Лето занимается производством репликантов.

«Бегущий по лезвию 2049» выйдет в прокат 6 октября 2017 года.