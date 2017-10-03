На сайте Snapchat появился загадочный таймер. Пользователь перевел часы на компьютере вперед и увидел, что скрывается за заглушкой
На сайте мобильной соцсети Snapchat 2 октября появилась заглушка с таймером. Время на таймере истекает в 22:00 3 октября по московскому времени. Но мы уже знаем, что скрывается за заглушкой.
Когда на счетчике оставалось более 20 часов, разработчик Джона Грант перевел время на своем компьютере вперед, и заглушка пропала. На странице появился анонс нового проекта Snapchat — демонстрации предметов искусства в дополненной реальности.
I wish startups would learn to start guarding against client-side date setting pic.twitter.com/TY8zMneEDq— Jonah Grant (@jonah) October 2, 2017
Вскоре после того, как Грант написал о своем открытии, Snapchat удалил видео и остальные материалы с сайта. Но в твиттере осталась копия ролика без звука: в нем демонстрируется модель скульптуры «Собака из воздушных шаров» художника Джеффа Кунса, которую могут увидеть в дополненной реальности люди, посетившие Центральный парк Нью-Йорка, Марсово поле в Париже и Гайд-парк в Лондоне.
full snapchat art video.. no audio. i screencasted from an expired youtube link that was cached HT @jonah pic.twitter.com/Zhyl1hVYTe— Paul Stamatiou 📷 (@Stammy) October 2, 2017