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На сайте Snapchat появился загадочный таймер. Пользователь перевел часы на компьютере вперед и увидел, что скрывается за заглушкой

Engadget
10:38, 3 октября 2017

На сайте мобильной соцсети Snapchat 2 октября появилась заглушка с таймером. Время на таймере истекает в 22:00 3 октября по московскому времени. Но мы уже знаем, что скрывается за заглушкой.

Когда на счетчике оставалось более 20 часов, разработчик Джона Грант перевел время на своем компьютере вперед, и заглушка пропала. На странице появился анонс нового проекта Snapchat — демонстрации предметов искусства в дополненной реальности.

«Хотелось бы, чтобы стартапы научились защищаться от изменения даты на стороне клиента»

Вскоре после того, как Грант написал о своем открытии, Snapchat удалил видео и остальные материалы с сайта. Но в твиттере осталась копия ролика без звука: в нем демонстрируется модель скульптуры «Собака из воздушных шаров» художника Джеффа Кунса, которую могут увидеть в дополненной реальности люди, посетившие Центральный парк Нью-Йорка, Марсово поле в Париже и Гайд-парк в Лондоне.

Snapchat — мобильный мессенджер, главный фокус которого сделан на обмене «сгорающими» фото и короткими видео.
Snapchat активно работает с дополненной реальностью: к снимкам можно добавлять «маски» (они накладываются на лицо, попавшее в кадр) и разные виртуальные объекты — например, танцующий хот-дог.

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