Google в 2016 году хотел купить Snapchat за 30 миллиардов долларов. Сейчас соцсеть стоит в два раза дешевле

В 2016 году Google вел переговоры о покупке компании Snap (основной бренд — Snapchat) за 30 миллиардов долларов. Об этом независимо друг от друга сообщили Business Insider три анонимных источника. Почему сделка не состоялась, неизвестно.

В марте 2017 года Snap провела первичное размещение акций на бирже (IPO), и в первый день торгов капитализация компании достигла тех самых 30 миллиардов долларов. С тех пор она снижается, и сейчас Snap оценивается рынком всего лишь в 15 миллиардов.