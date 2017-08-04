Google в 2016 году хотел купить Snapchat за 30 миллиардов долларов. Сейчас соцсеть стоит в два раза дешевле

Business Insider
09:38, 4 августа 2017
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В 2016 году Google вел переговоры о покупке компании Snap (основной бренд — Snapchat) за 30 миллиардов долларов. Об этом независимо друг от друга сообщили Business Insider три анонимных источника. Почему сделка не состоялась, неизвестно.

В марте 2017 года Snap провела первичное размещение акций на бирже (IPO), и в первый день торгов капитализация компании достигла тех самых 30 миллиардов долларов. С тех пор она снижается, и сейчас Snap оценивается рынком всего лишь в 15 миллиардов.

Один из источников сказал, что последние переговоры о потенциальной сделке прошли накануне IPO в марте (англ.яз.)

Business Insider
Snapchat — одно из самых популярных приложений для общения среди молодой аудитории. Им пользуется более 150 миллионов человек ежедневно. Особенность Snapchat в том, что пересылаемые сообщения через некоторое время удаляются, а не хранятся. Со времени основания в 2011 году Snapchat еще не был прибыльным.

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