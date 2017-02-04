Очень успешны. Ничего не зарабатывают 7 вещей, которые нужно знать про Snapchat

Компания Snap, которой принадлежит мобильная соцсеть Snapchat, подала заявку на IPO. В ходе размещения акций она надеется привлечь 3 миллиарда долларов. Snapchat — это очень популярное в США приложение, о котором мало говорят в России. «Медуза» рассказывает семь вещей, которые нужно про него знать.

1. Snapchat страшно популярен среди молодежи

Приложением ежедневно пользуется 158 миллионов человек; каждый день они отправляют по 2,5 миллиарда снэпов — фотографий или коротких видео. Типичный пользователь открывает Snapchat 18 раз за день.

Основной аудитории приложения от 18 до 34 лет. При этом наиболее активны пользователи младше 25 лет — они заходят в Snapchat более двадцати раз в день и проводят в приложении по полчаса.

В России про Snapchat слышно не так много, но своя аудитория у приложения определенно есть: по данным App Annie, с начала весны 2016 года приложение почти постоянно находилось в топ-30 всех приложений российского App Store, время от времени поднимаясь до первой десятки. По состоянию на 3 февраля Snapchat занимает 12-е место в App Store по России.

2. Snapсhat — это не социальная сеть

В заявке на IPO Snap называет себя «Camera Company», а Snapchat — «приложением-камерой» (а не мессенджером или социальной сетью). И в будущем она намерена продолжить работу над продуктами, основанными на использовании камеры.

«Мы верим, что интерфейс камеры станет стартовой точкой для большинства приложений на телефонах, — пишет компания в заявке. — Потому что изображения, снятые на камеру телефона, содержат больше контекста и передают больше информации, чем текст, введенный с клавиатуры».

В концепцию «Camera Company» вписывается и то, что Snap начал продавать очки Spectacles со встроенной камерой. Они позволяют отправлять в Snapchat то, что вы видите перед собой. Пользователи выстраиваются в длинные очереди, чтобы купить очки, но пока это совсем небольшой бизнес — и неясно, может ли он стать по-настоящему массовым.

3. За Snapchat будущее (скорее всего)

Snapchat позволяет не только отправлять самоуничтожающиеся фотографии и видео напрямую друзьям, но и публиковать их в своем профиле — тогда они будут доступны всем желающим в течение суток. Эта функция называется «Истории», и ее успели скопировать все, кто только мог: Instagram, Facebook, «ВКонтакте», даже ICQ.

Самоуничтожение дает возможность не беспокоиться о «красоте» публикуемых снимков и их количестве — пользователь просто рассказывает короткие истории, о которых завтра уже никто не вспомнит.

При этом Snapchat похож на телевизор. В каждый момент времени на экране видно только одну единицу контента, и пользователь сам переключается между разными источниками.

Snapchat очень интересуются СМИ. В приложении есть вкладка Discover, куда попадают только издания-партнеры (их совсем немного). Издания обычно выделяют по 5-10 человек на производство контента только для Snapchat. В начале февраля 2017 года в приложение пришла газета The New York Times.

4. Snapchat очень мало зарабатывает

Почти все доходы Snapchat получает от рекламы, но этих денег недостаточно. С 2011 года, когда в компании заработал коммерческий отдел, она ни дня не была прибыльной. По состоянию на конец 2016 года накопленный дефицит Snap составлял 1,2 миллиарда долларов; чистый убыток за 2016-й год — более 500 миллионов долларов.

Более того, компания честно признается, что в будущем операционные расходы вырастут, и Snap может никогда не стать прибыльной. Ожидается, что в ходе IPO компанию оценят в 20-25 миллиардов долларов.

5. Snapchat перестал быстро расти

Snap в своей заявке предупреждает, что в дальнейшем аудитория сервиса может перестать расти. И у этого есть серьезные предпосылки: за последние полгода рост серьезно замедлился — всего плюс семь, а затем и вовсе плюс четыре процента по сравнению с предыдущими кварталами.

За пределами США и Европы ситуация еще хуже.

Snapchat non-U.S. and non-Europe user growth is.... pic.twitter.com/yls3GEhQLc — Jason Abbruzzese (@JasonAbbruzzese) February 2, 2017

6. Snap — немаленькая компания

В компании работает 1859 человек, 600 из них пришли туда в 2016 году. И на этом Snap останавливаться не собирается — в дальнейшем планируется расширение компании как с помощью прямого найма, так и через покупку стартапов.

Кстати, про стартапы: только в 2016 году Snap потратил на них несколько сот миллионов долларов.

7. Snap боится многих вещей

В заявке на IPO перечисляется масса вещей, которые могут навредить успешному будущему Snap. Это и конкуренция — помимо очевидных Instagram и WhatsApp, к своим соперникам компания относит Apple, Google, Twitter и азиатские Line и Tencent.

С Google у Snap двоякая ситуация: с одной стороны, корпорации принадлежит конкурентный YouTube. С другой, инфраструктура Snapchat построена на облачных сервисах Google: две компании подписали контракт, по которому Snap в ближайшие пять лет должна потратить на них два миллиарда долларов.

Snap также признает, что доходы компании сильно зависят от отношений с рекламодателями и их готовностью тратить деньги на Snapchat. Также Snap боится негативного освещения в СМИ, ухода ключевых сотрудников, нежелания талантливых людей работать в компании, Брекзита и отказа от сетевого нейтралитета.