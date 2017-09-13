«Айфон XXX будет стоить как весь Красноярск»: реакции соцсетей на презентацию Apple
Apple 12 сентября представила целых два новых айфона — iPhone 8 и iPhone X («десять»), а также умные часы Apple Watch. iPhone 8 — это просто улучшенная версия седьмого айфона, в то время как iPhone X — совершенно новая модель. У него гигантский экран, стеклянный корпус, нет кнопки «Домой» и Touch ID — вместо нее появилась система распознавания лица пользователя.
Теперь пользователи твиттера шутят о новом айфоне и его стоимости, а также предполагают, что ждать от Apple в будущем.
iPhone 8: no headphones— gab soo hyun (@Gabreloader) September 13, 2017
iPhone 10: no homebutton
iPhone 12: no camera
iPhone 14: no battery
iPhone 16: no phone
#AppleEvent #iphonex
True #AppleEvent— ⎛⎝ BadBoy ⎠⎞ (@OfficialBad_boy) September 13, 2017
-Badboy 😎💎 pic.twitter.com/6bJni5Kr6e
новый супер айфон изобрели а функцию редактирования твитов до сих пор не сделали жесть чем наука занимается вообще— ~Брови Сехуна~ (@OrisyaL) September 12, 2017
айфон: ~79000 рублей— красавец ледокол (@NGC4402) September 12, 2017
один почтовый голубь: ~3000 рублей
годовое содержание одного почтового голубя: ~3000 рублей
экономия: 73000 рублей
Объясняю:— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) September 12, 2017
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– Смотри, у меня айфон 8 из стекла с 2 сторон— Сергей Д (@sd0107) September 12, 2017
– Ого
– Ну всё. Посмотрел и хватит [убирает в двойной прорезиненный чехол и больше не достаёт]
С новыми эплвоч ваша женщина может подметать воду pic.twitter.com/uFx2X7DImi— Лось (19,6) (@poooovar) September 12, 2017
Однажды Apple выпустит Айфон XXX и он будет стоить как весь Красноярск— Богиня Эпатажа (@GoddessEpatage) September 12, 2017
#AppleEvent— Geññå (@SashaGarritsen) September 12, 2017
Презентация нового айфона, это, конечно, хорошо, но когда будет презентация нервущегося шнура для зарядки?
Пацаны!с появлением Face ID на ночь надевайте маску с кодовым замком,чтобы обезопасить взлом своего айфона. pic.twitter.com/sQKJG2razs— RuFF (@RuslanRuFF) September 13, 2017
Oh man, Arya's working at Apple now. #appleevent pic.twitter.com/npW7p6z4Qc— Alex Eiman (@alexeiman) September 12, 2017