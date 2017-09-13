«Айфон XXX будет стоить как весь Красноярск»: реакции соцсетей на презентацию Apple

Apple 12 сентября представила целых два новых айфона — iPhone 8 и iPhone X («десять»), а также умные часы Apple Watch. iPhone 8 — это просто улучшенная версия седьмого айфона, в то время как iPhone X — совершенно новая модель. У него гигантский экран, стеклянный корпус, нет кнопки «Домой» и Touch ID — вместо нее появилась система распознавания лица пользователя.

Теперь пользователи твиттера шутят о новом айфоне и его стоимости, а также предполагают, что ждать от Apple в будущем.

iPhone 8: no headphones

iPhone 10: no homebutton

iPhone 12: no camera

iPhone 14: no battery

iPhone 16: no phone

#AppleEvent #iphonex — gab soo hyun (@Gabreloader) September 13, 2017

новый супер айфон изобрели а функцию редактирования твитов до сих пор не сделали жесть чем наука занимается вообще — ~Брови Сехуна~ (@OrisyaL) September 12, 2017

айфон: ~79000 рублей

один почтовый голубь: ~3000 рублей

годовое содержание одного почтового голубя: ~3000 рублей

экономия: 73000 рублей — красавец ледокол (@NGC4402) September 12, 2017

Объясняю:



Виндоус 7-8-10: нелепая затея и пиар-ошибка тупого Майкрософта



Айфон 7-8-10: Гениальный по тонкости шаг маркетинга Эппла — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) September 12, 2017

– Смотри, у меня айфон 8 из стекла с 2 сторон

– Ого

– Ну всё. Посмотрел и хватит [убирает в двойной прорезиненный чехол и больше не достаёт] — Сергей Д (@sd0107) September 12, 2017

С новыми эплвоч ваша женщина может подметать воду pic.twitter.com/uFx2X7DImi — Лось (19,6) (@poooovar) September 12, 2017

Однажды Apple выпустит Айфон XXX и он будет стоить как весь Красноярск — Богиня Эпатажа (@GoddessEpatage) September 12, 2017

#AppleEvent

Презентация нового айфона, это, конечно, хорошо, но когда будет презентация нервущегося шнура для зарядки? — Geññå (@SashaGarritsen) September 12, 2017