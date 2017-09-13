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«Айфон XXX будет стоить как весь Красноярск»: реакции соцсетей на презентацию Apple

Meduza
08:19, 13 сентября 2017

Apple 12 сентября представила целых два новых айфона — iPhone 8 и iPhone X («десять»), а также умные часы Apple Watch. iPhone 8 — это просто улучшенная версия седьмого айфона, в то время как iPhone X — совершенно новая модель. У него гигантский экран, стеклянный корпус, нет кнопки «Домой» и Touch ID — вместо нее появилась система распознавания лица пользователя.

Теперь пользователи твиттера шутят о новом айфоне и его стоимости, а также предполагают, что ждать от Apple в будущем.

«iPhone 8: нет наушников iPhone 10: нет кнопки „Домой“ iPhone 12: нет камеры iPhone 14: нет батареи iPhone 16: нет телефона»
«iPhone X, я, идеально работающий iPhone 7 plus»
«Вот блин, Арья теперь работает в Apple»

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