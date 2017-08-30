«2036: Nexus Dawn» с Джаредом Лето. Короткометражный приквел к «Бегущему по лезвию 2049»

Режиссер Люк Скотт, сын Ридли Скотта, снял короткометражный фильм «2036: Nexus Dawn», который описывает события, произошедшие между «Бегущим по лезвию» и «Бегущим по лезвию 2049» (в них действие разворачивается в 2019 и 2049 годах соответственно).

В короткометражке показана встреча Ниандера Уоллеса (Джаред Лето) с представителями властей (одного из них играет Бенедикт Вонг), на которой он настаивает на необходимости создания . Уоллес приводит на встречу усовершенствованного репликанта, готового выполнить любую команду, даже причинить вред самому себе.

Exclusive: Blade Runner 2049 Short Film Reveals What Happened in 2036 ColliderVideos

Версию фильма с русскими субтитрами можно посмотреть здесь.

«Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева выйдет в октябре 2017 года. Кроме Джареда Лето в фильме снялись Райан Гослинг и Харрисон Форд.