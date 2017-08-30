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«2036: Nexus Dawn» с Джаредом Лето. Короткометражный приквел к «Бегущему по лезвию 2049»

Meduza
11:14, 30 августа 2017

Режиссер Люк Скотт, сын Ридли Скотта, снял короткометражный фильм «2036: Nexus Dawn», который описывает события, произошедшие между «Бегущим по лезвию» и «Бегущим по лезвию 2049» (в них действие разворачивается в 2019 и 2049 годах соответственно).

В короткометражке показана встреча Ниандера Уоллеса (Джаред Лето) с представителями властей (одного из них играет Бенедикт Вонг), на которой он настаивает на необходимости создания репликантов. Уоллес приводит на встречу усовершенствованного репликанта, готового выполнить любую команду, даже причинить вред самому себе.

Exclusive: Blade Runner 2049 Short Film Reveals What Happened in 2036
ColliderVideos

Версию фильма с русскими субтитрами можно посмотреть здесь.

«Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева выйдет в октябре 2017 года. Кроме Джареда Лето в фильме снялись Райан Гослинг и Харрисон Форд.

Фильм «Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году. Его снял режиссер Ридли Скотт, главную роль сыграл Харрисон Форд.

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