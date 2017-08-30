«2036: Nexus Dawn» с Джаредом Лето. Короткометражный приквел к «Бегущему по лезвию 2049»
Режиссер Люк Скотт, сын Ридли Скотта, снял короткометражный фильм «2036: Nexus Dawn», который описывает события, произошедшие между «Бегущим по лезвию» и «Бегущим по лезвию 2049» (в них действие разворачивается в 2019 и 2049 годах соответственно).
В короткометражке показана встреча Ниандера Уоллеса (Джаред Лето) с представителями властей (одного из них играет Бенедикт Вонг), на которой он настаивает на необходимости создания репликантов. Уоллес приводит на встречу усовершенствованного репликанта, готового выполнить любую команду, даже причинить вред самому себе.
Версию фильма с русскими субтитрами можно посмотреть здесь.
«Бегущий по лезвию 2049» режиссера Дени Вильнева выйдет в октябре 2017 года. Кроме Джареда Лето в фильме снялись Райан Гослинг и Харрисон Форд.