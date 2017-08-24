Петербургские коммунальщики примотали к засохшим рябинам зеленые ветки. Ивовые

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Ахвердиева сняла, как в саду Ткачей кто-то приматывает зеленые ветки к засохшим деревьям. Она насчитала семь деревьев, которые собираются «реанимировать» таким образом.

Активисты Общероссийского народного фронта после жалоб местных жителей проверили парк. И обнаружили, что это были рябины, которые не пережили зиму. К ним скотчем примотали ивовые ветки.

Предположительно, деревья «озеленили» местные коммунальщики ради конкурса «Уютный сад — 2017», который проходит в Санкт-Петербурге. На следующий день после того, как к рябинам примотали зеленые ветки, сад осматривала комиссия из 10 человек.

Сад Ткачей указан в числе номинантов конкурса «Уютный сад — 2017». Победителей обещают назвать в августе.