Петербургские коммунальщики примотали к засохшим рябинам зеленые ветки. Ивовые
Жительница Санкт-Петербурга Юлия Ахвердиева сняла, как в саду Ткачей кто-то приматывает зеленые ветки к засохшим деревьям. Она насчитала семь деревьев, которые собираются «реанимировать» таким образом.
Активисты Общероссийского народного фронта после жалоб местных жителей проверили парк. И обнаружили, что это были рябины, которые не пережили зиму. К ним скотчем примотали ивовые ветки.
Предположительно, деревья «озеленили» местные коммунальщики ради конкурса «Уютный сад — 2017», который проходит в Санкт-Петербурге. На следующий день после того, как к рябинам примотали зеленые ветки, сад осматривала комиссия из 10 человек.
Сад Ткачей указан в числе номинантов конкурса «Уютный сад — 2017». Победителей обещают назвать в августе.