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Петербургские коммунальщики примотали к засохшим рябинам зеленые ветки. Ивовые

Meduza
10:50, 24 августа 2017

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Ахвердиева сняла, как в саду Ткачей кто-то приматывает зеленые ветки к засохшим деревьям. Она насчитала семь деревьев, которые собираются «реанимировать» таким образом.

Активисты Общероссийского народного фронта после жалоб местных жителей проверили парк. И обнаружили, что это были рябины, которые не пережили зиму. К ним скотчем примотали ивовые ветки.

ОНФ
ОНФ

Предположительно, деревья «озеленили» местные коммунальщики ради конкурса «Уютный сад — 2017», который проходит в Санкт-Петербурге. На следующий день после того, как к рябинам примотали зеленые ветки, сад осматривала комиссия из 10 человек.

Сад Ткачей указан в числе номинантов конкурса «Уютный сад — 2017». Победителей обещают назвать в августе.

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