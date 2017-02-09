Омские коммунальщики собрали снег и разбросали его в центре города

Студенты Омского государственного медицинского университета заметили, как коммунальщики забрасывают центральную улицу снегом. Странные действия городских служб молодые люди сняли на видео, которое затем было опубликовано в одном из городских пабликов.

Равномерное распределение снега в Омске REGIK55 ОМСК

Коммунальщиков, выбрасывающих снег из грузовика, видели и другие омичи.

Уборка снега в обратную сторону Григорий Вольгин

Как объяснили в администрации Омска, коммунальщики засыпали снегом улицу, чтобы спасти от вымерзания многолетние цветы, которые были высажены в центре города летом 2016 года.

«С седьмого февраля проводятся работы по завозу чистого снега, собранного в ходе уборки территорий близлежащих скверов, и формированию плотных „сугробов“ высотой до 50 см на местах высадки растений», — пояснили в пресс-службе администрации.