Омичи нарисовали на сугробе триколор, чтобы обратить внимание мэрии. Мэрия просто стерла флаг

В Омске двое неизвестных раскрасили сугробы в цвета российского флага. Жители города, судя по всему, пытались таким образом заставить городские власти убрать сугробы.

Но власти отреагировали иначе. По словам очевидца, к одному из сугробов-триколоров приехала машина с рабочими. И те просто соскребли краску.

Очистка цветных сугробов от краски, Омск REGIK55 ОМСК

Ранее омичи уже пытались обратить внимание мэрии на сугробы. Вдохновившись опытом Новосибирска (там местный житель написал на сугробах лозунги в поддержку мэра, и их убрали на следующий день), кто-то написал на снегу «Сугробы за Двораковского» (Вячеслав Двораковский — мэр Омска). Вскоре надпись стерли, а сугроб остался.

Позже надписи с упоминанием мэра города появлялись на других сугробах Омска.