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Капремонт в Москве: коммунальщики закрасили ледяную корку у входа в подъезд

Пикабу
14:12, 6 февраля 2017

В Москве на улице Лобачевского коммунальщики покрасили стену вместе со льдом, который образовался на ней.

«Я даже терпел, когда красили перила масляной краской в -20, и открывали подъезд настежь», — пишет автор фотографий.

По его словам, капитальный ремонт дома начался в декабре 2016 года, с задержкой на три месяца. При этом на портале мэра Москвы нет никакой информации о проводимых работах, а в графике ремонта многоквартирных домов указан промежуток 2015–2017 год.

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Да, это покрашенный лед! Я видел много! И укладка асфальта зимой, и тот же асфальт, засыпаемый в лужу, но покраска ЛЬДА!!!

Пикабу
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