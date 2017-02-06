Капремонт в Москве: коммунальщики закрасили ледяную корку у входа в подъезд

В Москве на улице Лобачевского коммунальщики покрасили стену вместе со льдом, который образовался на ней.

В Москве, по ул. Лобачевского в доме капремонт.

Покрасили лёд на стене. pic.twitter.com/8VBwuLui7e — Dmitry Sokolov (@sokolovdn) February 5, 2017

«Я даже терпел, когда красили перила масляной краской в -20, и открывали подъезд настежь», — пишет автор фотографий.

По его словам, капитальный ремонт дома начался в декабре 2016 года, с задержкой на три месяца. При этом на портале мэра Москвы нет никакой информации о проводимых работах, а в графике ремонта многоквартирных домов указан промежуток 2015–2017 год.