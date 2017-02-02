Петербургские коммунальщики слепили куличик из-за спора о песочнице

Летом 2016 года жительница Санкт-Петербурга по имени Лидия пожаловалась на то, что в детской песочнице в ее дворе отсутствует песок. Спустя неделю администрация Фрунзенского района отчиталась, что песок завезли.

Но Лидии песок не понравился. По словам женщины, коммунальщики привезли «мелкий-мелкий камень», из которого «ничего не лепится». Женщина попросила администрацию завезти качественный песок.

Администрация не согласилась с Лидией. «Для обустройства данной песочницы использован мытый просеянный песок, морской обогащенный. Данный вид песка имеет высшую степень очистки от разнообразных естественных природных примесей», — заверили чиновники, а также приложили «паспорт» песка.

Петербурженку такой ответ не устроил, и она попросила представителей администрации попробовать слепить куличики из строительного песка, который они завезли.

И они слепили!

Правда, куличик получился не очень красивым, но, кажется, убедил Лидию — больше женщина не жаловалась на качество песка.