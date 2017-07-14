Служба «Черпачок»: московские коммунальщики переливают воду с дороги на газон

Актер и обозреватель радио «Коммерсантъ FM» Александр Руснак снял московских коммунальщиков, которые придумали, как справиться с водой, скопившейся у края дороги. Они просто переливали ее на газон у тротуара!

«Ливневку ищете? Потоп? Новые инновации городских служб в Замоскворечье. Служба „Черпачок“», — пишет Руснак в фейсбуке. Он уточнил «Медузе», что лужа образовалась перед въездом в Замоскворецкий районный суд.