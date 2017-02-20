Московские коммунальщики закрасили неубранную урну в отчете о работе

Московские коммунальщики отчитались на портале мэра Москвы о замене сломанной таблички с расписанием автобусов. И приложили к отчету фотографии, часть которых была закрыта белыми квадратами.

Жалобу на сломанную табличку оставил спецкор «Медузы» Иван Голунов.

Однако коммунальщики не учли, что Голунов также пожаловался на переполненную мусором урну, которую они и спрятали за белым квадратом.

В отчетах на портале мэра Москвы квадратами закрашивают лица прохожих и коммунальщиков. Но иногда что-то идет не так: два года назад Голунову прислали фотографию, на которой белые квадраты наложили не только на дворника, но и на голубей.