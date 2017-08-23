В «Игре престолов» заметили пикап. Теперь с его помощью объясняют сюжетные дыры седьмого сезона

Несколько пользователей сайта Reddit 22 августа опубликовали кадр, который, по их мнению, был в шестой серии седьмого сезона «Игры престолов». На заднем плане они обнаружили белый пикап:

На самом деле это кадр не из серии, а из видео о съемках шестого эпизода. Ролик выпустили создатели «Игры престолов» 21 августа. Помимо пикапа в нем можно увидеть и другое съемочное оборудование.

Кадр с автомобилем появляется на отметке 9:26:

Game of Thrones: The Frozen Lake (HBO) GameofThrones

Однако для некоторых поклонников «Игры престолов» пикап — средство, которое объяснит, почему в новом сезоне герои сериала перемещаются по Вестеросу с молниеносной скоростью.

Так вот как Дени попала туда. Она заказала грузовой Uber для себя и Дрогона.

Ну, теперь-то мы знаем, почему Джендри оказался у Стены настолько быстро.

А ты как думаешь, почему Бенджен добрался туда так быстро?

kissmybacon:

Вот откуда у них цепи, чтобы достать дракона из озера.

scoutmorgan:

А как по-вашему передвигается Король Ночи?