В «Игре престолов» заметили пикап. Теперь с его помощью объясняют сюжетные дыры седьмого сезона
Несколько пользователей сайта Reddit 22 августа опубликовали кадр, который, по их мнению, был в шестой серии седьмого сезона «Игры престолов». На заднем плане они обнаружили белый пикап:
На самом деле это кадр не из серии, а из видео о съемках шестого эпизода. Ролик выпустили создатели «Игры престолов» 21 августа. Помимо пикапа в нем можно увидеть и другое съемочное оборудование.
Кадр с автомобилем появляется на отметке 9:26:
Однако для некоторых поклонников «Игры престолов» пикап — средство, которое объяснит, почему в новом сезоне герои сериала перемещаются по Вестеросу с молниеносной скоростью.
cdude:
Так вот как Дени попала туда. Она заказала грузовой Uber для себя и Дрогона.
II7_HUNTER_II7:
Ну, теперь-то мы знаем, почему Джендри оказался у Стены настолько быстро.
Beeburrito:
А ты как думаешь, почему Бенджен добрался туда так быстро?
Вот откуда у них цепи, чтобы достать дракона из озера.
А как по-вашему передвигается Король Ночи?
The #Whitewalkers are definitely winning. They even have a Pickup truck on the field. Zoom to spot it #GameOfThones #GOT #HBO #Hotstar pic.twitter.com/iaRECjHSYN— Ranjith A Coapullai (@coapullai) August 23, 2017