Что если бы герои «Игры престолов» носили шапки?

Герои «Игры престолов» не носят шапки. Даже зимой. Актер Кит Харингтон, играющий в сериале Джона Сноу, недавно рассказал, что ему запрещают укрывать голову: так зрителям будет сложно отличать героев между собой.

Директор по продукту компании Goods Илья Салтанов решил исправить ситуацию: он пририсовал шапки Джону Сноу и его спутникам. Получилось аутентично — особенно ушанка.