шапито

Что если бы герои «Игры престолов» носили шапки?

Meduza
18:36, 22 августа 2017

Герои «Игры престолов» не носят шапки. Даже зимой. Актер Кит Харингтон, играющий в сериале Джона Сноу, недавно рассказал, что ему запрещают укрывать голову: так зрителям будет сложно отличать героев между собой.

Директор по продукту компании Goods Илья Салтанов решил исправить ситуацию: он пририсовал шапки Джону Сноу и его спутникам. Получилось аутентично — особенно ушанка.

Не могу спокойно смотреть, как эпичные герои эпично шагают по заснеженным землям без головных уборов

Опубликовано Ильей Салтановым 22 августа 2017 г.

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