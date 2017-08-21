Вышла шестая серия седьмого сезона «Игры престолов» — «За стеной». В ней силы добра понесли во всех смыслах тяжелую потерю. Что случилось в этом эпизоде и чего ждать дальше, рассказывает Егор Москвитин. Традиционное предупреждение: спойлеры!

Что произошло?

Экспедиция Джона Сноу и компании за Стену с самого начала пошла не так. Во-первых, герои толком не поговорили. Мормонт успел только намекнуть Джону, что тому пора основать династию, у Тормунда случилась беседа с Псом насчет леди Бриенны, а Джендри пожаловался, что Мелисандра пару сезонов назад стащила с него рубашку. Но от такого колоритного отряда героев можно было ждать куда более острых диалогов. Особенно если учесть, что не все из них вернутся домой…

Во-вторых, из-за монтажа сложно понять, сколько же бойцов отправилось в поход. Если семеро (Джон, Торос, Берик, Джендри, Тормунд, Пес, Мормонт), то это отсылает к количеству богов, в которых верят на юге Вестероса, а еще — к ковбоям и самураям из фильмов нашего детства. Но в итоге внимательный зритель насчитает 13 героев, — и это тоже интересно: по сюжету одной из сказок, которые слушали в детстве Старки, обещанный принц вместе с дюжиной товарищей уходит в поход за Стену. Значит, в этой компании есть Азор Ахай!

Но это точно не Торос из Мирра, потому что его быстро убьет медведь-вихт. Зато отряду удастся взять в плен ходячего мертвеца. Кроме того, выяснится, что погибают, стоит убить того белого ходока, который поднял их из мертвых. С этим знанием герои попадут в западню, и самый молодой из них, Джендри, бросив молот, побежит марафон, чтобы сообщить новости Дейенерис. Остальные окажутся в окружении тысячи живых трупов на островке посреди озера.

Арья Старк окончательно ссорится с Сансой Старк. Младшая сестра винит старшую в гибели отца и братьев. Старшая говорит, что была лишь ребенком — но для Севера, где имеется не только маленькая Арья, но и, например, кроха Лианна Мормонт, это не аргумент. Сансе становится страшно, что о ее письме, написанном под диктовку Ланнистеров, узнают лорды. Коварный Мизинец спрашивает у леди Винтерфелл, как поступит Бриенна (поклявшаяся защищать всех дочерей Кейтлин Старк), если одна из сестер замыслит что-то против другой. После этого Санса отправляет Бриенну на встречу в Королевскую Гавань. А сама идет в покои к Арье, где находит коллекцию кожаных изделий — человеческих лиц. Арья объясняет Сансе, что может превращаться в кого хочет — например, в нее.

В это время на Драконьем камне Тирион и Дейенерис обмениваются комплиментами. Королева любит десницу за то, что он не герой и не совершает глупостей. Тирион обращает внимание королевы на то, что Джон Сноу в нее влюбился. И просит быть аккуратнее. И даже осмеливается намекнуть, что Дейенерис должна назначить наследника, ведь она бесплодна, а новый мир за одну жизнь не построить. Кажется, Тирион хочет сказать, что Вестеросу нужна сменяемость власти, но Дейенерис не слушает и летит за Стену выручать Джона Сноу (или Джораха Мормонта — поди разберись).

Спасательная операция проходит хорошо: драконы успешно уничтожают тысячи вихтов, а все друзья Джона комфортно размещаются на спине у Дрогона. Но подлый Король Ночи поражает заколдованным копьем Визериона — и тот падает в воду. Дейенерис приходится отступить. Джон Сноу не успевает подняться на борт и идет на дно озера. Но не замерзает! То есть он не тонет в воде ровно так же, как его тетя не горит в огне. А затем из ниоткуда появляется Бенджен Старк, который отдает племяннику лошадь и, жертвуя собой, прикрывает отступление Джона. Так сбывается пророчество из трейлера сериала: «Одинокий волк (старший из оставшихся Старков) умирает, но стая его живет».

Конец серии: Джон лежит в каюте на корабле, Дейенерис приходит его навестить, он ранен. Джон берет ее за руку, называет Дени и говорит, что готов признать королевой. Она рассказывает о потере дракона, объясняет ему, что не может иметь детей и обещает биться вместе с ним против ходоков.

Самый финал: Король Ночи превращает сбитого дракона в вихта. Глаза твари открываются и становятся голубыми.

Превью финальной серии седьмого сезона «Игры Престолов» GameofThrones

Три главных вопроса после эпизода

Бриенна уезжает в Королевскую гавань. Что это значит? Для Винтерфелла это может ознаменовать две вещи. Либо Санса первой хочет нанести удар по Арье, либо это способ усыпить бдительность Мизинца. Ставим на второе: кинжал Мизинца, которым пытались убить Брана в первом сезоне и который в седьмом сезоне перешел от Брана к Арье, должен вернуться к хозяину. В смысле — вонзиться в Мизинца. Неслучайно Джордж Мартин во время визита в Россию признался, что обожает чеховский закон о ружье на стене.

Для самой Бриенны это может означать встречу с Джейме Ланнистером. На переговорах интересы Севера наверняка будет представлять Джон Сноу, а раз так, Бриенне не останется ничего другого, как налаживать личную жизнь. И наверняка она скажет Джейме Ланнистеру что-то такое, что отдалит его от Серсеи.

Тирион, Джон, Дейенерис и Джорах задумались о детях. К чему все это? Оставляя Джону свой меч, Джорах Мормонт говорит: «Пусть он послужит твоим потомкам». Учитывая, сколько раз Мормонт видел, как Дейенерис влюбляется в других мужчин, можно предположить, что таким образом он благословляет их с Джоном брак. Кажется, что и Джон в этот момент впервые задумывается о детях. Когда в первом сезоне Сэм Тарли спрашивал Джона в Черном замке, почему тот ни разу не был с женщиной даже в борделе, Сноу отвечал, что боялся, что у него появятся собственные бастарды — и их ждет та же незавидная судьба. Но теперь, когда Джон — Король Севера, можно подумать и о детях.

А вот Дейенерис убеждена в своей бездетности. В книгах эта вера базируется на пророческом проклятье, которое произносит ведьма Мирри Маз Дуур. Ведьма проводит кровавый обряд, обещая Дейенерис исцелить кхала Дрого, но в итоге Дейенерис теряет и мужа, и ребенка. На вопрос кхалиси, когда к ней вернется ее кхал, ведьма отвечает: «Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке, когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья. Когда чрево твое вновь зачнет и ты родишь живое дитя. Тогда он вернется, но прежде — не жди!» В сериале из этого пророчества пропадает фраза «когда чрево твое вновь зачнет», но Дейенерис продолжает верить, что у нее не может быть детей.

Фанаты уверены, что Джон снимет это проклятье. Во-первых, пророчество вполне может описывать встречу на фоне конца света не с кхалом, а с истинной любовью — то есть Джоном Сноу. Во-вторых, Серсея еще в первом сезоне отметила, что Таргариены в последние 300 лет заключали браки только между собой — и дети у них получались лучше, чем у Ланнистеров. А в-третьих, во втором сезоне сериала в Доме Бессмертных Дейенерис видела странное предзнаменование. Услышав крик драконов, она пошла за Стену и там среди снега обнаружила шатер с Дрого и их ребенком. Все это очень похоже на то, как Дейенерис спасла за Стеной Джона.

И, наконец, в-четвертых: в книгах присутствует символ, указывающий на плодовитость союза Таргариенов и Старков. Во время рыцарского турнира Рейегар Таргариен дарит Лианне Старк голубую розу. Когда Нед Старк находит Лианну, ее ложе (на котором она дала жизнь Джону Сноу) пахнет голубыми розами. А Дейенерис в одном из видений замечает синюю розу, распустившуюся на ледяной Стене, — что может быть намеком на Джона Сноу. Так что новой беременности явно быть!

У Короля Ночи теперь есть ледяной дракон. Что будет дальше? Для начала нужно дождаться боевых испытаний ледяного дракона. Если тот по-прежнему дышит огнем, у дозорных на стене большие проблемы. Ведь между ними и белыми ходоками может начать таять лед! Ну, а если новый дракон замораживает все вокруг, стоит ждать скорого приближения вечной зимы и Долгой ночи. Южнее стены все еще тепло, и кажется, что это единственная причина, почему белые ходоки не спешат идти в бой.

Пока ясно одно: Серсея во время переговоров в Королевской Гавани может заметить отсутствие одного из трех драконов. А Король Ночи теперь может свободно летать, например, в Винтерфелл. Интересно, что когда фанаты спрашивали у Джорджа Мартина, должен ли быть третьим из напророченных драконьих всадников Таргариен, тот ответил, что нет. Истории известны случаи, когда драконы подчинялись даже крестьянским девочкам, чего уж говорить о Короле Ночи. Кстати, еще один важный вывод из серии: Король Ночи прекрасно знает, что происходит к югу и востоку от Стены. Ведь он явно хотел заманить Дейенерис в ловушку. Но откуда у него эта информация? Хотелось бы выяснить через неделю!