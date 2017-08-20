Авария XXI века. В Москве электрокар Tesla столкнулся с троллейбусом

В Москве электрокар Tesla столкнулся с троллейбусом. Авария с участием двух электрических транспортных средств произошла еще 15 августа, снимок опубликовал пользователь сайта «Городской электротранспорт». Но внимание на нее обратили только 5 дней спустя.

Accident of 21st century: electric car Tesla vs electro-bus - trolleybus pic.twitter.com/WuRZHK8HAT — English Russia (@EnglishRussia1) August 20, 2017

По фотографии сложно понять, кто из участников ДТП нарушил правила. Ни у Tesla, ни у троллейбуса нет видимых повреждений, тормозной путь также отсутствует. Судя по снимку, в аварии вряд ли кто-то пострадал — подушка безопасности, по всей видимости, не выбрасывалась.

Авария произошла на пересечении Большой Полянки и Якиманского проезда.