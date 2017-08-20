шапито

Авария XXI века. В Москве электрокар Tesla столкнулся с троллейбусом

Meduza
16:42, 20 августа 2017

В Москве электрокар Tesla столкнулся с троллейбусом. Авария с участием двух электрических транспортных средств произошла еще 15 августа, снимок опубликовал пользователь сайта «Городской электротранспорт». Но внимание на нее обратили только 5 дней спустя.

По фотографии сложно понять, кто из участников ДТП нарушил правила. Ни у Tesla, ни у троллейбуса нет видимых повреждений, тормозной путь также отсутствует. Судя по снимку, в аварии вряд ли кто-то пострадал — подушка безопасности, по всей видимости, не выбрасывалась.

Авария произошла на пересечении Большой Полянки и Якиманского проезда.

Электрокары захватывают мир

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме