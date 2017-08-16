Тейлор Свифт на рисунках из суда совершенно не похожа на себя. Вот как это объяснил художник

В Денвере (штат Колорадо) 14 августа закончился суд по иску певицы Тейлор Свифт, которая обвинила бывшего диджея денверской радиостанции Дэвида Мюллера в приставаниях — во время позирования на общей фотографии он схватил ее за ягодицу. Окружной суд Колорадо встал на сторону Свифт и присудил ей один доллар компенсации (сколько она и просила).

Тейлор Свифт с матерью Андреа и адвокатом слушают вердикт суда, 14 августа 2017 года Jeff Kandyba / Reuters / Scanpix / LETA

О том, что происходило на заседаниях, мы можем судить только по зарисовкам, которые делал судебный художник Джефф Кандиба. Но у этих рисунков есть одна проблема: Тейлор Свифт на них не похожа на себя.

Тейлор Свифт и ее адвокаты на слушаниях 8 августа 2017 года Jeff Kandyba / Reuters / Scanpix / LETA

Поклонники певицы говорили, что на зарисовках она похожа «на 40-летнюю мать», требовали уволить художника и предвкушали иск от Тейлор Свифт к нему. Джеффу Кандибе, который рисует судебные заседания в Колорадо с 1980-х годов, пришлось объясниться.

Тейлор Свифт на слушаниях, 10 августа 2017 года Jeff Kandyba / AP / Scanpix / LETA

Художник заявил, что причина — в самой певице. «Таких людей, как Тейлор Свифт — очень красивых, с идеальными пропорциями лица, — рисовать намного сложнее», — сказал Кандиба. Он добавил, что очень нервничал и готовился к суду несколько недель, тренируясь рисовать певицу.