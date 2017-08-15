Что случилось?

Королевское общество защиты животных заявило, что британцы должны прекратить выгуливать своих кошек на поводке. По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс. Дело в том, что у кошек очень сильно развито чувство контроля, а поводок лишает их свободы передвижения, к которой они привыкли дома. На поводке кошка не имеет возможности быстро спрятаться, если ее что-то пугает или беспокоит

A post shared by Helga (@helgaonadventures) on Aug 2, 2017 at 1:37am PDT

Кто-то вообще выгуливает кошек на поводке?

Да, многие выгуливают своих питомцев, и не только в Великобритании. В инстаграме есть несколько тематических аккаунтов, посвященных «приключениям» кошек. Многие владельцы берут кошек не только на прогулку по городу, но и в многодневные походы. Некоторые заводят своим питомцам отдельные тревел-блоги.

A post shared by 👩🏻Qian +😺Nao Nao (@toothykitty) on Aug 6, 2017 at 7:38pm PDT

«Мы бы не хотели, чтобы Эш пропустил все прелести жизни только из-за того, что мы живем в квартире и у нас нет сада», — рассказала The Telegraph актриса Марлен Матеус, которая путешествовала по Великобритании вместе со своим котом по кличке Эш. Матеус уверена, что кошкам нравится исследовать новые места. Девушка выгуливает своего кота и в Лондоне. По ее словам, прохожие с удивлением наблюдают за прогулками Эша.

А что говорят ветеринары?

У ветеринаров нет единого мнения насчет выгула кошек на поводке. Однако большинство ученых согласны, что улица несет риск для здоровья животного, особенно, если кошка гуляет сама по себе. «Нахождение кошки на улице повышает шансы пораниться или заразиться инфекционными заболеваниями: вирусом кошачьей лейкемии и вирусом иммунодефицита кошек», — считает доктор ветеринарных наук Джейн Брант.

Ученые отмечают, что кошки, содержащиеся в закрытом помещении живут дольше своих уличных сородичей: домашние животные доживают до 15-17 лет, в то время как бездомные кошки живут в среднем от двух до пяти лет

В целом ветеринары не запрещают выгуливать кошек, однако советуют приучать животное к поводку в домашних условиях, а не на улице. Поводок должен ассоциироваться у кошки с чем-то положительным (например, с едой или игрушками), а не со стрессом. Животное должно быть обязательно привито и обработано от блох и клещей. Гулять лучше всего в тихом зеленом месте, вдали от проезжей части и шумных магистралей. Прогулки не должны быть длительными, а в их процессе кошке желательно давать угощения.