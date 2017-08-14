В Санкт-Петербурге 13 августа состоялся матч между «Зенитом» и «Ахматом» (бывший ФК «Терек»). Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 4:0. Перед матчем спикер парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в инстаграме видео, на котором губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сидит за столом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и скандирует «Ахмат — сила!».

A post shared by M.Х.Даудов. "ЛОРД" (@lord_095) on Aug 13, 2017 at 8:56am PDT

Многие болельщики «Зенита» решили, что Полтавченко встречался с Даудовым и Кадыровым непосредственно перед матчем — и предал родную команду.

Что-то с Полтавченко не то. Он перепутал где кто губернатор? https://t.co/Lzbf7XJq2V — Ходорковский Михаил (@mich261213) August 14, 2017

Однако, кажется, губернатора подставили. Полтавченко посетил Чечню с официальным визитом в начале августа. На видео также присутствует Кадыров, которого в день матча «Зенита» с «Ахматом» вообще не было в Санкт-Петербурге. 12 августа глава Чечни давал «торжественный ужин» в честь закрытия всероссийского форума СМИ, а 13 августа, судя по инстаграму, гулял с детьми.