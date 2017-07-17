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Роналдиньо, Кадыров, Плющенко: первый матч футбольного клуба «Ахмат»
В середине июня совет футбольного клуба «Терек» решил переименовать его в «Ахмат» — в честь первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. 16 июля клуб сыграл первый официальный матч с новым названием. В честь этого в Грозный прилетел бразильский футболист Роналдиньо (а вместе с ним Николай Басков, Тимати и Евгений Плющенко).
Футболист рассказал, что его «очень хорошо приняли в Грозном» и поблагодарил всех причастных. Выглядело это вот так: