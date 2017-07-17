Роналдиньо, Кадыров, Плющенко: первый матч футбольного клуба «Ахмат»

В середине июня совет футбольного клуба «Терек» решил переименовать его в «Ахмат» — в честь первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. 16 июля клуб сыграл первый официальный матч с новым названием. В честь этого в Грозный прилетел бразильский футболист Роналдиньо (а вместе с ним Николай Басков, Тимати и Евгений Плющенко).

Футболист рассказал, что его «очень хорошо приняли в Грозном» и поблагодарил всех причастных. Выглядело это вот так:

A post shared by АЛЛАХ ВЕЛИК☝️ (@cherhigov_95) on Jul 16, 2017 at 10:20am PDT

A post shared by М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) on Jul 16, 2017 at 2:41pm PDT

Публикация от Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) Июл 16 2017 в 1:23 PDT

Публикация от FC "Akhmat" Grozny (@akhmatgrozny) Июл 16 2017 в 8:02 PDT